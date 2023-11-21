https://ria.ru/20231121/bezopasnost-1910801540.html

Путин и Рахмон обсудят вопросы безопасности

Путин и Рахмон обсудят вопросы безопасности - РИА Новости, 21.11.2023

Путин и Рахмон обсудят вопросы безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во вторник на встрече с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном в преддверии саммита ОДКБ в Минске обсудит вопросы... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:39

2023-11-21T13:39

2023-11-21T13:58

минск

одкб

владимир путин

эмомали рахмон

таджикистан

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что во вторник на встрече с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном в преддверии саммита ОДКБ в Минске обсудит вопросы безопасности, в том числе в связи с ситуацией в Афганистане.Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 23 ноября в Минске под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко. Путин ранее сообщал, что намерен посетить Минск и принять участие в этом мероприятии."Разумеется, очень важной является составляющая, связанная с обеспечением безопасности в регионе. Безусловно, мы будем говорить - особенно в преддверии ОДКБ в Минске - будем говорить об этой составляющей наших отношений, и прежде всего касающейся Афганистана. Вам там чувствительнее и яснее все, что происходит на этом направлении. Поэтому эта часть будет очень важной", - сказал Путин на переговорах с Рахмоном.Он отметил, что и в рамках других международных объединений Россия и Таджикистан работают очень основательно и постоянно находятся в контакте друг с другом, согласовывают позиции.

https://ria.ru/20231013/otnosheniya-1902318326.html

минск

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минск, одкб, владимир путин, эмомали рахмон, таджикистан