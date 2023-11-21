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Башмет проведет встречу на международной выставке "Россия"

Башмет проведет встречу на международной выставке "Россия" - РИА Новости, 21.11.2023

Башмет проведет встречу на международной выставке "Россия"

Народный артист СССР Юрий Башмет проведет 24 ноября встречу на международной выставке "Россия" на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T12:38

2023-11-21T12:38

2023-11-21T12:38

выставка-форум "россия"

юрий башмет

россия

выставка-форум "россия"

новости культуры

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Башмет проведет 24 ноября встречу на международной выставке "Россия" на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. "Народный артист СССР, выдающийся исполнитель и дирижер Юрий Башмет в формате живой беседы с аудиторией ответит на вопросы о своем личном и профессиональном становлении, поделится взглядом на искусство. Организаторами встречи выступили арт-класс "Таврида" и Российское общество "Знание". Это событие пройдет в рамках образовательной программы выставки-форума "Россия", - говорится в сообщении. Башмет активно сотрудничает с арт-классом "Таврида", является экспертом и наставником, куратором образовательных программ для молодых музыкантов. В 2023 году в академии творческих индустрий "Меганом" он открыл "Академию Юрия Башмета" для музыкантов-исполнителей, композиторов, дирижеров и звукорежиссеров. Программа проходила с 16 по 23 июля и завершилась концертом симфонического оркестра "Звезды Меганома" под руководством маэстро. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. На выставке представлены главные достижения России.

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юрий башмет, россия, выставка-форум "россия", новости культуры