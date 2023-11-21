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Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году
Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году
Объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут, заявил во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:58
2023-11-21T13:58
2023-11-21T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут, заявил во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут. В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов", - сказал он. Шойгу также отметил необходимость продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе СВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году
Шойгу: объемы закупок и ремонта оружия и техники ВС РФ в 2024 году возрастут
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут, заявил во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут. В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов", - сказал он.
Шойгу также отметил необходимость продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе СВО.