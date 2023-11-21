https://ria.ru/20231121/armiya-1910806383.html

Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году

Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году - РИА Новости, 21.11.2023

Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году

Объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут, заявил во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства... РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T13:58

2023-11-21T13:58

2023-11-21T13:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут, заявил во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут. В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов", - сказал он. Шойгу также отметил необходимость продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе СВО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф