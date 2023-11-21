Рейтинг@Mail.ru
Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году - РИА Новости, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/armiya-1910806383.html
Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году
Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году - РИА Новости, 21.11.2023
Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году
Объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут, заявил во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства... РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T13:58
2023-11-21T13:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006350_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_34aa42d731497b2ebefed5e69c94dd0b.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут, заявил во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу. "С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут. В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов", - сказал он. Шойгу также отметил необходимость продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе СВО.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910006350_307:0:3036:2047_1920x0_80_0_0_41fae4cd0700635d2d3968f3fc4dbdff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу анонсировал рост объемов закупок и ремонта вооружений в 2024 году

Шойгу: объемы закупок и ремонта оружия и техники ВС РФ в 2024 году возрастут

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Артиллеристы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Артиллеристы ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут, заявил во вторник в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут. В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов", - сказал он.
Шойгу также отметил необходимость продолжить инициативные работы по модернизации существующих и созданию перспективных вооружений с последующей их апробацией в ходе СВО.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
20 ноября, 15:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала