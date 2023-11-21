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Отмена России в Аргентине не состоялась, считает посол в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 21.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:34 21.11.2023
https://ria.ru/20231121/argentina-1910859552.html
Отмена России в Аргентине не состоялась, считает посол в Буэнос-Айресе
Отмена России в Аргентине не состоялась, считает посол в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 21.11.2023
Отмена России в Аргентине не состоялась, считает посол в Буэнос-Айресе
Отмена России в Аргентине не состоялась, недоброжелатели страны не смогли отменить интерес к ней, считает посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T16:34
2023-11-21T16:34
специальная военная операция на украине
аргентина
россия
дмитрий феоктистов
брикс
буэнос-айрес (город)
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноя - РИА Новости. Отмена России в Аргентине не состоялась, недоброжелатели страны не смогли отменить интерес к ней, считает посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "С началом специальной военной операции на Украине информационно-пропагандистская кампания против нашей страны вышла на качественно новый уровень... В мировое медийное пространство стали вбрасываться русофобские исторические мифы и фейковые новости с целью расчеловечивания русского народа, внедрения в сознание широкой аудитории идеи о необходимости его коллективного осуждения и наказания. Вкупе с нелегитимными финансово-экономическими санкциями, попытками дипломатической изоляции нашей страны и запрета деятельности российских СМИ в ход пошли ограничения в отношении русской культуры", - пишет посол в статье для газеты Perfil. "Надо откровенно признать, что отголоски этой кампании докатились и до Аргентины. Были случаи отказа в предоставлении концертных площадок для российских творческих коллективов... Университет Буэнос-Айреса заморозил сотрудничество с "Русским центром" Фонда "Русский мир" и оборвал контакты с российскими вузами. Вместе с тем ростки "культуры отмены" в отношении нашей страны на аргентинской почве в цвет не пошли", - добавил Феоктистов. Так, никто не стал "отменять" великого русского композитора Сергея Рахманинова, произведения которого в июле прозвучали в исполнении международного состава музыкантов в культурном центре "Киршнер". В октябре с успехом в Аргентине прошёл концерт Московского областного государственного академического театра "Русский балет". В провинциях Тукуман и Огненная Земля прошли "Дни российской культуры". В этом году подписаны три новых соглашения о сотрудничестве между российским и аргентинскими вузами, десятки молодых аргентинцев отправились учиться в лучшие университеты нашей страны. В планах на ближайшее будущее — подключить аргентинцев к участию в Международном полумарафоне ONE RUN, "Играх Будущего" по фиджиталу и Играх стран БРИКС в Казани, Всемирном молодёжном фестивале в Сочи, а также многое другое, добавил посол. "Пытаясь бойкотировать Россию, наши недоброжелатели не смогли отменить интерес к ней. Скорее, добились обратного эффекта. Свидетельство этому - увеличившееся количество культурно-образовательных мероприятий на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе, а также изучающих русский язык аргентинцев... Интерес к развитию связей с нашей страной со стороны государств Глобального Юга только растёт. Отрадно, что Аргентина находится в их числе", - подчеркнул Феоктистов.
https://ria.ru/20231121/argentina-1910713826.html
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аргентина, россия, дмитрий феоктистов, брикс, буэнос-айрес (город), в мире
Специальная военная операция на Украине, Аргентина, Россия, Дмитрий Феоктистов, БРИКС, Буэнос-Айрес (город), В мире
Отмена России в Аргентине не состоялась, считает посол в Буэнос-Айресе

Посол Феоктистов: в Аргентине не смогли отменить интерес к России

© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
Вид на Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноя - РИА Новости. Отмена России в Аргентине не состоялась, недоброжелатели страны не смогли отменить интерес к ней, считает посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"С началом специальной военной операции на Украине информационно-пропагандистская кампания против нашей страны вышла на качественно новый уровень... В мировое медийное пространство стали вбрасываться русофобские исторические мифы и фейковые новости с целью расчеловечивания русского народа, внедрения в сознание широкой аудитории идеи о необходимости его коллективного осуждения и наказания. Вкупе с нелегитимными финансово-экономическими санкциями, попытками дипломатической изоляции нашей страны и запрета деятельности российских СМИ в ход пошли ограничения в отношении русской культуры", - пишет посол в статье для газеты Perfil.
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"Надо откровенно признать, что отголоски этой кампании докатились и до Аргентины. Были случаи отказа в предоставлении концертных площадок для российских творческих коллективов... Университет Буэнос-Айреса заморозил сотрудничество с "Русским центром" Фонда "Русский мир" и оборвал контакты с российскими вузами. Вместе с тем ростки "культуры отмены" в отношении нашей страны на аргентинской почве в цвет не пошли", - добавил Феоктистов.
Так, никто не стал "отменять" великого русского композитора Сергея Рахманинова, произведения которого в июле прозвучали в исполнении международного состава музыкантов в культурном центре "Киршнер". В октябре с успехом в Аргентине прошёл концерт Московского областного государственного академического театра "Русский балет". В провинциях Тукуман и Огненная Земля прошли "Дни российской культуры". В этом году подписаны три новых соглашения о сотрудничестве между российским и аргентинскими вузами, десятки молодых аргентинцев отправились учиться в лучшие университеты нашей страны.
В планах на ближайшее будущее — подключить аргентинцев к участию в Международном полумарафоне ONE RUN, "Играх Будущего" по фиджиталу и Играх стран БРИКС в Казани, Всемирном молодёжном фестивале в Сочи, а также многое другое, добавил посол.
"Пытаясь бойкотировать Россию, наши недоброжелатели не смогли отменить интерес к ней. Скорее, добились обратного эффекта. Свидетельство этому - увеличившееся количество культурно-образовательных мероприятий на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе, а также изучающих русский язык аргентинцев... Интерес к развитию связей с нашей страной со стороны государств Глобального Юга только растёт. Отрадно, что Аргентина находится в их числе", - подчеркнул Феоктистов.
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Специальная военная операция на УкраинеАргентинаРоссияДмитрий ФеоктистовБРИКСБуэнос-Айрес (город)В мире
 
 
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