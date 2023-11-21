https://ria.ru/20231121/argentina-1910859552.html

Отмена России в Аргентине не состоялась, считает посол в Буэнос-Айресе

Отмена России в Аргентине не состоялась, считает посол в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 21.11.2023

Отмена России в Аргентине не состоялась, считает посол в Буэнос-Айресе

Отмена России в Аргентине не состоялась, недоброжелатели страны не смогли отменить интерес к ней, считает посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. РИА Новости, 21.11.2023

2023-11-21T16:34

2023-11-21T16:34

2023-11-21T16:34

специальная военная операция на украине

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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноя - РИА Новости. Отмена России в Аргентине не состоялась, недоброжелатели страны не смогли отменить интерес к ней, считает посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. "С началом специальной военной операции на Украине информационно-пропагандистская кампания против нашей страны вышла на качественно новый уровень... В мировое медийное пространство стали вбрасываться русофобские исторические мифы и фейковые новости с целью расчеловечивания русского народа, внедрения в сознание широкой аудитории идеи о необходимости его коллективного осуждения и наказания. Вкупе с нелегитимными финансово-экономическими санкциями, попытками дипломатической изоляции нашей страны и запрета деятельности российских СМИ в ход пошли ограничения в отношении русской культуры", - пишет посол в статье для газеты Perfil. "Надо откровенно признать, что отголоски этой кампании докатились и до Аргентины. Были случаи отказа в предоставлении концертных площадок для российских творческих коллективов... Университет Буэнос-Айреса заморозил сотрудничество с "Русским центром" Фонда "Русский мир" и оборвал контакты с российскими вузами. Вместе с тем ростки "культуры отмены" в отношении нашей страны на аргентинской почве в цвет не пошли", - добавил Феоктистов. Так, никто не стал "отменять" великого русского композитора Сергея Рахманинова, произведения которого в июле прозвучали в исполнении международного состава музыкантов в культурном центре "Киршнер". В октябре с успехом в Аргентине прошёл концерт Московского областного государственного академического театра "Русский балет". В провинциях Тукуман и Огненная Земля прошли "Дни российской культуры". В этом году подписаны три новых соглашения о сотрудничестве между российским и аргентинскими вузами, десятки молодых аргентинцев отправились учиться в лучшие университеты нашей страны. В планах на ближайшее будущее — подключить аргентинцев к участию в Международном полумарафоне ONE RUN, "Играх Будущего" по фиджиталу и Играх стран БРИКС в Казани, Всемирном молодёжном фестивале в Сочи, а также многое другое, добавил посол. "Пытаясь бойкотировать Россию, наши недоброжелатели не смогли отменить интерес к ней. Скорее, добились обратного эффекта. Свидетельство этому - увеличившееся количество культурно-образовательных мероприятий на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе, а также изучающих русский язык аргентинцев... Интерес к развитию связей с нашей страной со стороны государств Глобального Юга только растёт. Отрадно, что Аргентина находится в их числе", - подчеркнул Феоктистов.

https://ria.ru/20231121/argentina-1910713826.html

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аргентина

россия

буэнос-айрес (город)

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