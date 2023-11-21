Отмена России в Аргентине не состоялась, считает посол в Буэнос-Айресе
Посол Феоктистов: в Аргентине не смогли отменить интерес к России
© AP Photo / Natacha PisarenkoВид на Буэнос-Айрес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Вид на Буэнос-Айрес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноя - РИА Новости. Отмена России в Аргентине не состоялась, недоброжелатели страны не смогли отменить интерес к ней, считает посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"С началом специальной военной операции на Украине информационно-пропагандистская кампания против нашей страны вышла на качественно новый уровень... В мировое медийное пространство стали вбрасываться русофобские исторические мифы и фейковые новости с целью расчеловечивания русского народа, внедрения в сознание широкой аудитории идеи о необходимости его коллективного осуждения и наказания. Вкупе с нелегитимными финансово-экономическими санкциями, попытками дипломатической изоляции нашей страны и запрета деятельности российских СМИ в ход пошли ограничения в отношении русской культуры", - пишет посол в статье для газеты Perfil.
"Надо откровенно признать, что отголоски этой кампании докатились и до Аргентины. Были случаи отказа в предоставлении концертных площадок для российских творческих коллективов... Университет Буэнос-Айреса заморозил сотрудничество с "Русским центром" Фонда "Русский мир" и оборвал контакты с российскими вузами. Вместе с тем ростки "культуры отмены" в отношении нашей страны на аргентинской почве в цвет не пошли", - добавил Феоктистов.
Так, никто не стал "отменять" великого русского композитора Сергея Рахманинова, произведения которого в июле прозвучали в исполнении международного состава музыкантов в культурном центре "Киршнер". В октябре с успехом в Аргентине прошёл концерт Московского областного государственного академического театра "Русский балет". В провинциях Тукуман и Огненная Земля прошли "Дни российской культуры". В этом году подписаны три новых соглашения о сотрудничестве между российским и аргентинскими вузами, десятки молодых аргентинцев отправились учиться в лучшие университеты нашей страны.
"Пытаясь бойкотировать Россию, наши недоброжелатели не смогли отменить интерес к ней. Скорее, добились обратного эффекта. Свидетельство этому - увеличившееся количество культурно-образовательных мероприятий на площадке Русского дома в Буэнос-Айресе, а также изучающих русский язык аргентинцев... Интерес к развитию связей с нашей страной со стороны государств Глобального Юга только растёт. Отрадно, что Аргентина находится в их числе", - подчеркнул Феоктистов.