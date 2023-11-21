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Алиев назвал Францию рекордсменом по преступлениям в колониальной истории - РИА Новости, 21.11.2023
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11:45 21.11.2023 (обновлено: 12:44 21.11.2023)
https://ria.ru/20231121/aliev-1910760663.html
Алиев назвал Францию рекордсменом по преступлениям в колониальной истории
Алиев назвал Францию рекордсменом по преступлениям в колониальной истории - РИА Новости, 21.11.2023
Алиев назвал Францию рекордсменом по преступлениям в колониальной истории
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что большинство преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция. РИА Новости, 21.11.2023
2023-11-21T11:45
2023-11-21T12:44
в мире
франция
азербайджан
африка
ильхам алиев
шарль мишель
совет евросоюза
движение неприсоединения
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БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что большинство преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция. &quot;Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности&quot;, — говорится в обращении Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции &quot;Деколонизация: Усиление женщин и развитие&quot;.Кроме того, по словам президента Азербайджана, Франция активно занималась работорговлей, и жертвами этой политики стали миллионы африканцев. Он добавил, что за время председательства в Движении неприсоединения не раз перечислял конкретные факты многочисленные преступлений против человечности и зверств, совершенных Францией в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Союзе Коморских островов, Гаити и других странах. "Франция также несет большую ответственность за убийство более чем 800 тысяч членов племени тутси в Руанде в 1994 году", — добавил азербайджанский лидер.В начале октября в телефонном разговоре с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем Алиев предупредил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то их виновником будет Франция. Как он утверждал, поставки французского оружия в Армению служат не миру, а новому противостоянию. В МИД Азербайджана Париж также обвиняли в том, что он поддерживает сепаратизм в Карабахе и пытается навязать неоколониалистский опыт в регионе Южного Кавказа.
https://ria.ru/20231113/bronemashiny-1909078176.html
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в мире, франция, азербайджан, африка, ильхам алиев, шарль мишель, совет евросоюза, движение неприсоединения
В мире, Франция, Азербайджан, Африка, Ильхам Алиев, Шарль Мишель, Совет Евросоюза, Движение неприсоединения
Алиев назвал Францию рекордсменом по преступлениям в колониальной истории

Алиев: большинство преступлений в колониальной истории совершила именно Франция

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что большинство преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция.
«

"Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности", — говорится в обращении Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".

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Кроме того, по словам президента Азербайджана, Франция активно занималась работорговлей, и жертвами этой политики стали миллионы африканцев.
Он добавил, что за время председательства в Движении неприсоединения не раз перечислял конкретные факты многочисленные преступлений против человечности и зверств, совершенных Францией в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Союзе Коморских островов, Гаити и других странах.
"Франция также несет большую ответственность за убийство более чем 800 тысяч членов племени тутси в Руанде в 1994 году", — добавил азербайджанский лидер.
В начале октября в телефонном разговоре с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем Алиев предупредил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то их виновником будет Франция. Как он утверждал, поставки французского оружия в Армению служат не миру, а новому противостоянию. В МИД Азербайджана Париж также обвиняли в том, что он поддерживает сепаратизм в Карабахе и пытается навязать неоколониалистский опыт в регионе Южного Кавказа.
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В миреФранцияАзербайджанАфрикаИльхам АлиевШарль МишельСовет ЕвросоюзаДвижение неприсоединения
 
 
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