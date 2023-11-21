Алиев назвал Францию рекордсменом по преступлениям в колониальной истории
Алиев: большинство преступлений в колониальной истории совершила именно Франция
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что большинство преступлений в колониальной истории человечества совершила именно Франция.
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"Франция, оккупировавшая десятки стран Африки, Юго-Восточной Азии, в регионе Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Латинской Америке, грабившая их богатства и на протяжении многих лет порабощавшая их народы, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей из-за их этнической и религиозной принадлежности", — говорится в обращении Алиева к участникам проходящей в Баку международной конференции "Деколонизация: Усиление женщин и развитие".
Кроме того, по словам президента Азербайджана, Франция активно занималась работорговлей, и жертвами этой политики стали миллионы африканцев.
Он добавил, что за время председательства в Движении неприсоединения не раз перечислял конкретные факты многочисленные преступлений против человечности и зверств, совершенных Францией в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Союзе Коморских островов, Гаити и других странах.
"Франция также несет большую ответственность за убийство более чем 800 тысяч членов племени тутси в Руанде в 1994 году", — добавил азербайджанский лидер.
В начале октября в телефонном разговоре с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем Алиев предупредил, что если на Южном Кавказе возникнут какие-либо новые конфликты, то их виновником будет Франция. Как он утверждал, поставки французского оружия в Армению служат не миру, а новому противостоянию. В МИД Азербайджана Париж также обвиняли в том, что он поддерживает сепаратизм в Карабахе и пытается навязать неоколониалистский опыт в регионе Южного Кавказа.