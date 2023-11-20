https://ria.ru/20231120/zhile-1910679043.html

Более 90 медработников в Химках приобрели жилье по программе соципотеки

Более 90 медработников в Химках приобрели жилье по программе соципотеки - РИА Новости, 20.11.2023

Более 90 медработников в Химках приобрели жилье по программе соципотеки

Более 90 сотрудников сферы здравоохранения в Химках улучшили жилищные условия в рамках программы "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T21:14

2023-11-20T21:14

2023-11-20T21:14

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 90 сотрудников сферы здравоохранения в Химках улучшили жилищные условия в рамках программы "Социальная ипотека", сообщает пресс-служба администрации городского округ. Как отмечается в сообщении, для привлечения в округ специалистов из других регионов и повышения качества медицинских услуг на территории муниципалитета реализуются как региональные, так и муниципальные программы, включая компенсацию аренды жилья и проезда, доплаты молодым специалистам. "В Химках работает более полутора тысяч медицинских работников. В первую очередь, в округе реализуются программы, направленные на привлечение молодых специалистов. Это позволяет сократить очереди к узким специалистам. Конечно, такие меры, как компенсация аренды жилья или доплаты от губернатора Московской области Андрея Воробьева позволяют удержать кадры и повысить престиж профессии врача", - приводится в сообщении комментарий депутата Совета депутатов городского округа Химки, председателя химкинского Совета медицинских сестер Надежды Смирновой. В оказании первичной медицинской помощи пациентам в Химках задействовано более 430 врачей и свыше 650 среднего медицинского персонала. Для жителей открыты центр общественного здоровья на Куркинском шоссе, реанимация для детей, центр онкопомощи с дневным стационаром, взрослое и детское отделения реабилитации в Сходне, координационный центр паллиативной помощи и другие. Кроме того, для жителей округа регулярно проходят тематические мероприятия, основная цель которых – сделать услуги сферы здравоохранения доступными для всех категорий граждан. Так, на днях в муниципалитете прошло научно-профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с диабетом. Также для химчан организованы Единые дни диспансеризации для своевременной профилактики заболеваний, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231120/katki-1910676630.html

https://ria.ru/20160519/1436582042.html

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московская область (подмосковье)

сходня

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, химки, московская область (подмосковье), андрей воробьев, сходня