https://ria.ru/20231120/zerno-1910483900.html

Источник: Турция ждет решения по доставке зерна в Африку до конца года

Источник: Турция ждет решения по доставке зерна в Африку до конца года - РИА Новости, 20.11.2023

Источник: Турция ждет решения по доставке зерна в Африку до конца года

Турция рассчитывает, что вопросы по проекту переработки и доставки российского зерна нуждающимся странам Африки решатся до конца года, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T07:07

2023-11-20T07:07

2023-11-20T07:07

россия

турция

африка

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий патрушев

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АНКАРА, 20 ноя – РИА Новости. Турция рассчитывает, что вопросы по проекту переработки и доставки российского зерна нуждающимся странам Африки решатся до конца года, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. О намерениях России бесплатно направить зерно в качестве гуманитарной помощи шести африканским странам, которые находятся в списке Всемирной продовольственной программы, президент России Владимир Путин сообщил на саммите Россия — Африка в июле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает инициативу, совместно с Катаром будет содействовать переработке и доставке российского зерна в нуждающиеся страны. Первые два судна с пшеницей для Сомали и Буркина-Фасо вышли из России, сообщил ранее министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Проект под личным контролем господина президента (Тайипа Эрдогана), есть координация между соответствующими структурами. Рассчитываем, что до конца года мы завершим вопросы с переработкой и поставкой (российского зерна)", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20231118/turtsiya-1910252518.html

россия

турция

африка

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россия, турция, африка, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий патрушев