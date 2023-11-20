https://ria.ru/20231120/zagrazhdeniya-1910643784.html

Финские военные начали возводить заграждения на границе в Лапландии

Финские военные начали возводить заграждения на границе в Лапландии - РИА Новости, 20.11.2023

Финские военные начали возводить заграждения на границе в Лапландии

Силы обороны Финляндии начали строить барьеры на пункте пропуска "Салла" на границе с Россией, сообщил погранотряд Лапландии в сети микроблогов Х. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:05

2023-11-20T18:05

2023-11-20T18:49

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — РИА Новости. Силы обороны Финляндии начали строить барьеры на пункте пропуска "Салла" на границе с Россией, сообщил погранотряд Лапландии в сети микроблогов Х."В Саллу прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности", — говорится в публикации. Ранее сегодня погранотряд Лапландии сообщил, что первые 35 беженцев из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыли на КПП "Салла" из России. На прошлой неделе финские власти закрыли четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке республики. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили это ухудшением ситуации с миграцией. СМИ писали о неконтролируемом притоке к границе с российской стороны беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из них — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище.В минувшую пятницу газета IltaLehti сообщила со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава ведомства Мари Рантанен подтвердила информацию о разработке дальнейших ограничений.МИД России, в свою очередь, сегодня выразил протест послу Финляндии Антти Хелантерей из-за закрытия КПП. Там подчеркнули, что в Хельсинки решились на такие меры под предлогом обострения ситуации с мигрантами и якобы осознанных действий Москвы по организации потоков беженцев. В ведомстве назвали произошедшее провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, местные власти планируют до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд. Проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.

https://ria.ru/20231120/deportatsiya-1910596475.html

https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910266007.html

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финляндия, в мире, лапландия, россия