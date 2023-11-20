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Финские военные начали возводить заграждения на границе в Лапландии - РИА Новости, 20.11.2023
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18:05 20.11.2023 (обновлено: 18:49 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/zagrazhdeniya-1910643784.html
Финские военные начали возводить заграждения на границе в Лапландии
Финские военные начали возводить заграждения на границе в Лапландии - РИА Новости, 20.11.2023
Финские военные начали возводить заграждения на границе в Лапландии
Силы обороны Финляндии начали строить барьеры на пункте пропуска "Салла" на границе с Россией, сообщил погранотряд Лапландии в сети микроблогов Х. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:05
2023-11-20T18:49
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — РИА Новости. Силы обороны Финляндии начали строить барьеры на пункте пропуска "Салла" на границе с Россией, сообщил погранотряд Лапландии в сети микроблогов Х."В Саллу прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности", — говорится в публикации. Ранее сегодня погранотряд Лапландии сообщил, что первые 35 беженцев из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыли на КПП "Салла" из России. На прошлой неделе финские власти закрыли четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке республики. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили это ухудшением ситуации с миграцией. СМИ писали о неконтролируемом притоке к границе с российской стороны беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из них — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище.В минувшую пятницу газета IltaLehti сообщила со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава ведомства Мари Рантанен подтвердила информацию о разработке дальнейших ограничений.МИД России, в свою очередь, сегодня выразил протест послу Финляндии Антти Хелантерей из-за закрытия КПП. Там подчеркнули, что в Хельсинки решились на такие меры под предлогом обострения ситуации с мигрантами и якобы осознанных действий Москвы по организации потоков беженцев. В ведомстве назвали произошедшее провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, местные власти планируют до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд. Проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
https://ria.ru/20231120/deportatsiya-1910596475.html
https://ria.ru/20231118/finlyandiya-1910266007.html
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финляндия, в мире, лапландия, россия
Финляндия, В мире, Лапландия, Россия
Финские военные начали возводить заграждения на границе в Лапландии

Финские военные начали возводить заграждения на границе с Россией в Лапландии

Техника финских военных на пункте пропуска "Салла"
Техника финских военных на пункте пропуска Салла
Техника финских военных на пункте пропуска "Салла"
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 ноя — РИА Новости. Силы обороны Финляндии начали строить барьеры на пункте пропуска "Салла" на границе с Россией, сообщил погранотряд Лапландии в сети микроблогов Х.
«
"В Саллу прибыла официальная поддержка Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы на местности", — говорится в публикации.
Ранее сегодня погранотряд Лапландии сообщил, что первые 35 беженцев из Сирии, Ирака, Сомали и других стран прибыли на КПП "Салла" из России.
На прошлой неделе финские власти закрыли четыре из восьми пунктов пропуска на юго-востоке республики. Их свернут до 18 февраля 2024 года. В Хельсинки объяснили это ухудшением ситуации с миграцией. СМИ писали о неконтролируемом притоке к границе с российской стороны беженцев из Сирии, Ирака и Сомали.
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Оставшиеся работать КПП расположены на севере Финляндии. Только два из них — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище.
В минувшую пятницу газета IltaLehti сообщила со ссылкой на источники, что МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии всех пропускных пунктов на границе с Россией. В воскресенье глава ведомства Мари Рантанен подтвердила информацию о разработке дальнейших ограничений.
МИД России, в свою очередь, сегодня выразил протест послу Финляндии Антти Хелантерей из-за закрытия КПП. Там подчеркнули, что в Хельсинки решились на такие меры под предлогом обострения ситуации с мигрантами и якобы осознанных действий Москвы по организации потоков беженцев. В ведомстве назвали произошедшее провокацией и желанием еще больше обострить отношения между государствами.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, местные власти планируют до 2027-го законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд. Проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
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