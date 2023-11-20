https://ria.ru/20231120/vystavka_mebeli-1910666200.html

Крупнейшая за последние годы выставка мебели открылась в "Экспоцентре"

Крупнейшая за последние годы выставка мебели открылась в "Экспоцентре" - РИА Новости, 20.11.2023

Крупнейшая за последние годы выставка мебели открылась в "Экспоцентре"

В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 34-я международная выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" – "Мебель-2023". РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:59

2023-11-20T19:59

2023-11-20T19:59

экспоцентр

выставки

мебель

москва

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. В Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" открылась 34-я международная выставка "Мебель, фурнитура и обивочные материалы" – "Мебель-2023". В этом году масштабы самого ожидаемого в мире мебельной индустрии события значительно увеличились. В семи павильонах, на общей площади 80 тысяч квадратных метров представлена продукция 1 100 компаний из 11 стран. "По сравнению с 2019, доковидным, годом площадь выставки выросла на 16% ", - рассказал РИА Новости генеральный директор ЦВК "Экспоцентр" Алексей Вялкин. Выставка организована "Экспоцентром" при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Уже сегодня посетители смогут увидеть новые коллекции и разработки российских и зарубежных производителей, узнать о трендах 2024 года. Среди зарубежных компаний – производители из Австрии, Ирана, Италии, Казахстана, Китая, Белоруссии, Республики Корея, Турции, Узбекистана, Японии. "Присутствуют компании из таких стран, как Австрия, Италия и Япония. То есть, недружественных государств, которые, тем не менее, хотят до последнего сохранять свою нишу в России", - отметил Вялкин. Также генеральный директор "Экспоцентра" отметил, что в этом году значительно увеличили свое присутствие на выставке китайские компании. "Число зарубежных компаний, принимающих участие в выставке, чуть более 400. Из них 80%, то есть 360 компаний – из Поднебесной. Присутствие китайского бизнеса на выставке выросло в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Российский рынок китайские производители рассматривают как приоритетный", - сообщил Вялкин. Руководитель "Экспоцентра" также отметил активное участие производителей из Турции, Белоруссии, Центральной Азии. "Российское представительство тоже выросло более, чем на треть. Сейчас на выставке представлены экспозиции более 600 российских предприятий. То есть, рост российских и китайских компаний кратно увеличился по отношению к 2019 году", - подчеркнул Вялкин. Благодаря активному участию региональных центров развития бизнеса в этом году в выставке принимают участие компании из 20 областей, а 14 регионов РФ представят продукцию своих мебельных предприятий на коллективных стендах. "Продукция стран, ушедших с российского рынка, замещается не только китайскими производителями, но и российскими предприятиями, которые очень активно растут на мебельном рынке", - рассказал Вялкин. Наибольшую сложность, по словам генерального директора, составило импортозамещение фурнитуры. "Как бы ни мала была необходимая деталь, процесс ее производства достаточно сложен. И чтобы поменять одно звено, зачастую надо останавливать все производство, чтобы настроить линейку под какие-то конкретные, новые продукты. В нашем случае, под фурнитуру. И крупному бизнесу, чем налаживать производство маленьких деталей, проще отдать заказ небольшим компаниям, которые на этом специализируются. Таким образом выстраиваются цепочки взаимодействия большого, среднего и малого бизнеса", - констатировал Вялкин. Деловая программа выставки предусматривает проведение 35 мероприятий с участием ведущих экспертов отрасли. Международная выставка "Мебель-2023" продлится до 24 ноября.

https://radiosputnik.ru/20230926/mebel-1898755129.html

https://realty.ria.ru/20231120/katalog-1910557693.html

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экспоцентр, выставки, мебель, москва