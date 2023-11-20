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Тысячи гостей ежедневно посещают павильон Забайкалья на выставке "Россия" - РИА Новости, 20.11.2023
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Забайкальский край
 
11:40 20.11.2023 (обновлено: 15:42 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/vystavka-1910522874.html
Тысячи гостей ежедневно посещают павильон Забайкалья на выставке "Россия"
Тысячи гостей ежедневно посещают павильон Забайкалья на выставке "Россия" - РИА Новости, 20.11.2023
Тысячи гостей ежедневно посещают павильон Забайкалья на выставке "Россия"
Забайкалье презентовало регион на 17 площадках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, павильон края ежедневно посещают порядка 10 тысяч гостей, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T11:40
2023-11-20T15:42
москва
забайкальский край
александр осипов
общество
забайкальский край
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ЧИТА, 20 ноя - РИА Новости. Забайкалье презентовало регион на 17 площадках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, павильон края ежедневно посещают порядка 10 тысяч гостей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Забайкальский край здесь представлен большим количеством мероприятий. Мы презентуем край на 17 площадках. Постарались привезти на эту выставку все самое лучшее, чтобы люди познакомились с нашим регионом, находясь здесь, в Москве", - процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Забайкалья Буянто Батомункуева. Уточняется, что ежедневно павильон региона посещают 10 тысяч гостей выставки. Они узнают о достижениях, культуре, быте, традициях и возможностях края. В день Забайкальского края приглашал в павильон заслуженный артист Российской Федерации Юрий Беляев. "Отправляйтесь в путешествие по этому краю с непростой своеобразной судьбой. По этой земле. Знакомьтесь с людьми и их заботами. Забайкалье - это очень существенная и большая часть нашей России", - отметил Беляев. На большой сцене в Москве для гостей выступили забайкальские артисты, сыграли настоящую свадьбу по традициям семейских и казаков. Также посетители смогли попробовать кедровые орехи, дикоросы, буузы, паштет из изюбря, расколотку из рыбы и паштет из печени птицы. На выставке представили около 70 наименований продукции региона. "Спасибо президенту страны за этот форум. До середины весны мы будем знакомить всех посетителей выставки с Забайкальем. Наш край – это несметные природные богатства, огромные просторы, поразительная история, удивительная красота природы. Но самое главное наше богатство – это люди", - подчеркнул губернатор Забайкалья Александр Осипов.
https://ria.ru/20231119/vystavka-1910427374.html
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москва, забайкальский край, александр осипов, общество
Москва, Забайкальский край, Александр Осипов, Общество, Забайкальский край
Тысячи гостей ежедневно посещают павильон Забайкалья на выставке "Россия"

Порядка 10 тысяч гостей ежедневно посещают павильон Забайкалья на выставке

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
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ЧИТА, 20 ноя - РИА Новости. Забайкалье презентовало регион на 17 площадках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, павильон края ежедневно посещают порядка 10 тысяч гостей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Забайкальский край здесь представлен большим количеством мероприятий. Мы презентуем край на 17 площадках. Постарались привезти на эту выставку все самое лучшее, чтобы люди познакомились с нашим регионом, находясь здесь, в Москве", - процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Забайкалья Буянто Батомункуева.
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Уточняется, что ежедневно павильон региона посещают 10 тысяч гостей выставки. Они узнают о достижениях, культуре, быте, традициях и возможностях края. В день Забайкальского края приглашал в павильон заслуженный артист Российской Федерации Юрий Беляев.
"Отправляйтесь в путешествие по этому краю с непростой своеобразной судьбой. По этой земле. Знакомьтесь с людьми и их заботами. Забайкалье - это очень существенная и большая часть нашей России", - отметил Беляев.
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На большой сцене в Москве для гостей выступили забайкальские артисты, сыграли настоящую свадьбу по традициям семейских и казаков. Также посетители смогли попробовать кедровые орехи, дикоросы, буузы, паштет из изюбря, расколотку из рыбы и паштет из печени птицы. На выставке представили около 70 наименований продукции региона.
"Спасибо президенту страны за этот форум. До середины весны мы будем знакомить всех посетителей выставки с Забайкальем. Наш край – это несметные природные богатства, огромные просторы, поразительная история, удивительная красота природы. Но самое главное наше богатство – это люди", - подчеркнул губернатор Забайкалья Александр Осипов.
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