https://ria.ru/20231120/vystavka-1910522874.html

Тысячи гостей ежедневно посещают павильон Забайкалья на выставке "Россия"

Тысячи гостей ежедневно посещают павильон Забайкалья на выставке "Россия" - РИА Новости, 20.11.2023

Тысячи гостей ежедневно посещают павильон Забайкалья на выставке "Россия"

Забайкалье презентовало регион на 17 площадках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, павильон края ежедневно посещают порядка 10 тысяч гостей, сообщили в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:40

2023-11-20T11:40

2023-11-20T15:42

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александр осипов

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забайкальский край

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ЧИТА, 20 ноя - РИА Новости. Забайкалье презентовало регион на 17 площадках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, павильон края ежедневно посещают порядка 10 тысяч гостей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. "Забайкальский край здесь представлен большим количеством мероприятий. Мы презентуем край на 17 площадках. Постарались привезти на эту выставку все самое лучшее, чтобы люди познакомились с нашим регионом, находясь здесь, в Москве", - процитировали в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Забайкалья Буянто Батомункуева. Уточняется, что ежедневно павильон региона посещают 10 тысяч гостей выставки. Они узнают о достижениях, культуре, быте, традициях и возможностях края. В день Забайкальского края приглашал в павильон заслуженный артист Российской Федерации Юрий Беляев. "Отправляйтесь в путешествие по этому краю с непростой своеобразной судьбой. По этой земле. Знакомьтесь с людьми и их заботами. Забайкалье - это очень существенная и большая часть нашей России", - отметил Беляев. На большой сцене в Москве для гостей выступили забайкальские артисты, сыграли настоящую свадьбу по традициям семейских и казаков. Также посетители смогли попробовать кедровые орехи, дикоросы, буузы, паштет из изюбря, расколотку из рыбы и паштет из печени птицы. На выставке представили около 70 наименований продукции региона. "Спасибо президенту страны за этот форум. До середины весны мы будем знакомить всех посетителей выставки с Забайкальем. Наш край – это несметные природные богатства, огромные просторы, поразительная история, удивительная красота природы. Но самое главное наше богатство – это люди", - подчеркнул губернатор Забайкалья Александр Осипов.

https://ria.ru/20231119/vystavka-1910427374.html

https://ria.ru/20231119/vystavka-1910387862.html

https://ria.ru/20231117/priangare-1910173914.html

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москва, забайкальский край, александр осипов, общество