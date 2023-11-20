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Правящая партия Молдавии проиграла местные выборы в 11 крупных городах - РИА Новости, 20.11.2023
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18:45 20.11.2023 (обновлено: 20:11 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/vybory-1910651146.html
Правящая партия Молдавии проиграла местные выборы в 11 крупных городах
Правящая партия Молдавии проиграла местные выборы в 11 крупных городах - РИА Новости, 20.11.2023
Правящая партия Молдавии проиграла местные выборы в 11 крупных городах
Правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) не удалось получить ни одного кресла мэра в 11 крупных городах республики, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:45
2023-11-20T20:11
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КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) не удалось получить ни одного кресла мэра в 11 крупных городах республики, свидетельствуют итоги местных выборов, согласно данным Центризбиркома. В минувшее воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе в Бельцах — втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися. В первом туре местных выборов, прошедших в Молдавии 5 ноября, представители ПДС проиграли в Кишиневе, Кагуле, Чадыр-Лунге (Гагаузская автономия), Хынчештах, Оргееве, Сороках и Страшенах. Во втором туре, состоявшемся 19 ноября, кандидаты от правящей партии проиграли выборы в Унгенах. В выборах в других муниципиях — Единцах, Бельцах и Комрате (Гагаузская автономия) — кандидаты от правящей ПДС не участвовали, так как проиграли здесь электоральную гонку еще 5 ноября. Согласно закону об административно-территориальном устройстве Молдавии, в стране насчитывается 13 крупных городов, два из них — Тирасполь и Бендеры — находятся на территории Приднестровья, которое официальный Кишинев не контролирует.Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателей, из них 1092 национальных и 401 международный. Они представляли восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.
https://ria.ru/20231120/nablyudateli-1910603051.html
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в мире, молдавия, кишинев, кагул
В мире, Молдавия, Кишинев, Кагул
Правящая партия Молдавии проиграла местные выборы в 11 крупных городах

ЦИК Молдавии: правящая партия проиграла местные выборы в 11 крупных городах

© Sputnik / Mihai CarausУрны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Урны для голосования на всеобщих выборах в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (ПДС) не удалось получить ни одного кресла мэра в 11 крупных городах республики, свидетельствуют итоги местных выборов, согласно данным Центризбиркома.
В минувшее воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии прошел второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре прошли повторные выборы. Явка на выборах в большинстве населенных пунктов, в том числе в Бельцах — втором по величине городе Молдавии, превысила 20%, поэтому они признаны состоявшимися.
Урны для голосования на выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Наблюдатели Promo-LEX рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии
16:07
В первом туре местных выборов, прошедших в Молдавии 5 ноября, представители ПДС проиграли в Кишиневе, Кагуле, Чадыр-Лунге (Гагаузская автономия), Хынчештах, Оргееве, Сороках и Страшенах. Во втором туре, состоявшемся 19 ноября, кандидаты от правящей партии проиграли выборы в Унгенах. В выборах в других муниципиях — Единцах, Бельцах и Комрате (Гагаузская автономия) — кандидаты от правящей ПДС не участвовали, так как проиграли здесь электоральную гонку еще 5 ноября.
Согласно закону об административно-территориальном устройстве Молдавии, в стране насчитывается 13 крупных городов, два из них — Тирасполь и Бендеры — находятся на территории Приднестровья, которое официальный Кишинев не контролирует.
Для наблюдения за выборами Центральная избирательная комиссия аккредитовала 1493 наблюдателей, из них 1092 национальных и 401 международный. Они представляли восемь различных общественных национальных организаций и 36 международных. Российским наблюдателям власти Молдавии отказали в аккредитации.
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14:43
 
В миреМолдавияКишиневКагул
 
 
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