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Посол России прокомментировал итоги выборов в Аргентине - РИА Новости, 20.11.2023
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15:47 20.11.2023 (обновлено: 16:12 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/vybory-1910593647.html
Посол России прокомментировал итоги выборов в Аргентине
Посол России прокомментировал итоги выборов в Аргентине - РИА Новости, 20.11.2023
Посол России прокомментировал итоги выборов в Аргентине
Итоги выборов президента Аргентины, на которых с 11-процентным отрывом победил крайне правый политик Хавьер Милей, сомнений не вызывают, заявил посол России в... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:47
2023-11-20T16:12
аргентина
хавьер милей
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Итоги выборов президента Аргентины, на которых с 11-процентным отрывом победил крайне правый политик Хавьер Милей, сомнений не вызывают, заявил посол России в стране Дмитрий Фектоистов в эфире канала "Россия 24"."Вчера (в воскресенье - ред.) достаточно уверенная, спокойная победа (Милея - ред.) над министром экономики (Серхио) Массой. Перевес в 11 процентов, то есть никаких вопросов в отношении чистоты выборов нет", - сказал посол.Он отметил, что "буквально до последнего момента никто не верил, что это произойдет так легко. Разрыв между кандидатами по всем замерам общественного мнения составлял буквально несколько процентов".Милей вступит в должность с 10 декабря. В прошлом он заявлял о планах упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино после президентских выборов сообщила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС. По ее словам, страна перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле.
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аргентина, хавьер милей, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, В мире
Посол России прокомментировал итоги выборов в Аргентине

Посол России в Аргентине: никаких вопросов к чистоте результатов выборов нет

© AP Photo / Mario De FinaМужчина голосует во время выборов в Буэнос-Айресе в Аргентине
Мужчина голосует во время выборов в Буэнос-Айресе в Аргентине - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Mario De Fina
Мужчина голосует во время выборов в Буэнос-Айресе в Аргентине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Итоги выборов президента Аргентины, на которых с 11-процентным отрывом победил крайне правый политик Хавьер Милей, сомнений не вызывают, заявил посол России в стране Дмитрий Фектоистов в эфире канала "Россия 24".
"Вчера (в воскресенье - ред.) достаточно уверенная, спокойная победа (Милея - ред.) над министром экономики (Серхио) Массой. Перевес в 11 процентов, то есть никаких вопросов в отношении чистоты выборов нет", - сказал посол.
Он отметил, что "буквально до последнего момента никто не верил, что это произойдет так легко. Разрыв между кандидатами по всем замерам общественного мнения составлял буквально несколько процентов".
Милей вступит в должность с 10 декабря. В прошлом он заявлял о планах упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.
Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино после президентских выборов сообщила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС. По ее словам, страна перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле.
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