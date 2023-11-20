Посол России прокомментировал итоги выборов в Аргентине
Посол России в Аргентине: никаких вопросов к чистоте результатов выборов нет
© AP Photo / Mario De FinaМужчина голосует во время выборов в Буэнос-Айресе в Аргентине
© AP Photo / Mario De Fina
Мужчина голосует во время выборов в Буэнос-Айресе в Аргентине
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Итоги выборов президента Аргентины, на которых с 11-процентным отрывом победил крайне правый политик Хавьер Милей, сомнений не вызывают, заявил посол России в стране Дмитрий Фектоистов в эфире канала "Россия 24".
"Вчера (в воскресенье - ред.) достаточно уверенная, спокойная победа (Милея - ред.) над министром экономики (Серхио) Массой. Перевес в 11 процентов, то есть никаких вопросов в отношении чистоты выборов нет", - сказал посол.
Он отметил, что "буквально до последнего момента никто не верил, что это произойдет так легко. Разрыв между кандидатами по всем замерам общественного мнения составлял буквально несколько процентов".
Милей вступит в должность с 10 декабря. В прошлом он заявлял о планах упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.
Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино после президентских выборов сообщила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС. По ее словам, страна перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле.