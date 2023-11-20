https://ria.ru/20231120/vybory-1910593647.html

Посол России прокомментировал итоги выборов в Аргентине

Посол России прокомментировал итоги выборов в Аргентине - РИА Новости, 20.11.2023

Посол России прокомментировал итоги выборов в Аргентине

Итоги выборов президента Аргентины, на которых с 11-процентным отрывом победил крайне правый политик Хавьер Милей, сомнений не вызывают, заявил посол России в... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T15:47

2023-11-20T15:47

2023-11-20T16:12

аргентина

хавьер милей

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Итоги выборов президента Аргентины, на которых с 11-процентным отрывом победил крайне правый политик Хавьер Милей, сомнений не вызывают, заявил посол России в стране Дмитрий Фектоистов в эфире канала "Россия 24"."Вчера (в воскресенье - ред.) достаточно уверенная, спокойная победа (Милея - ред.) над министром экономики (Серхио) Массой. Перевес в 11 процентов, то есть никаких вопросов в отношении чистоты выборов нет", - сказал посол.Он отметил, что "буквально до последнего момента никто не верил, что это произойдет так легко. Разрыв между кандидатами по всем замерам общественного мнения составлял буквально несколько процентов".Милей вступит в должность с 10 декабря. В прошлом он заявлял о планах упразднить центральный банк, провести в стране долларизацию и масштабную приватизацию.Кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино после президентских выборов сообщила РИА Новости, что Аргентина не вступит в БРИКС. По ее словам, страна перестанет взаимодействовать с правительствами Бразилии и Китая, однако намерена остаться в южноамериканском экономическом блоке Меркосур и ослабить значительную часть ограничений во внешней торговле.

https://ria.ru/20231120/argentina-1910577700.html

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аргентина, хавьер милей, в мире