https://ria.ru/20231120/vybory-1910570115.html
ЦИК не планирует полностью отказываться от действующей системы ГАС "Выборы"
ЦИК не планирует полностью отказываться от действующей системы ГАС "Выборы" - РИА Новости, 20.11.2023
ЦИК не планирует полностью отказываться от действующей системы ГАС "Выборы"
Центральная избирательная комиссия России не планирует отказываться от текущей версии ГАС "Выборы" в пользу новой версии ГАС "Выборы" 2.0, так как действующая... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:31
2023-11-20T14:31
2023-11-20T15:45
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не планирует отказываться от текущей версии ГАС "Выборы" в пользу новой версии ГАС "Выборы" 2.0, так как действующая система проверена тридцатилетним применением, сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин. "Полномасштабно, чтобы мы отказались от текущей версии ГАС "Выборы" - такого решения мы не приняли. И я думаю, что в целях сокращения рисков мы такие решения принимать не будем", - сказал Лопатин журналистам. По его словам, действующая ГАС "Выборы", которая проверена тридцатилетием, совершенно точно будет в работоспособном состоянии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, цик рф
ЦИК не планирует полностью отказываться от действующей системы ГАС "Выборы"
Лопатин: ЦИК не планирует полностью отказываться от текущей системы ГАС "Выборы"
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не планирует отказываться от текущей версии ГАС "Выборы" в пользу новой версии ГАС "Выборы" 2.0, так как действующая система проверена тридцатилетним применением, сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин.
«
"Полномасштабно, чтобы мы отказались от текущей версии ГАС "Выборы" - такого решения мы не приняли. И я думаю, что в целях сокращения рисков мы такие решения принимать не будем", - сказал Лопатин журналистам.
По его словам, действующая ГАС "Выборы", которая проверена тридцатилетием, совершенно точно будет в работоспособном состоянии.
Путин призвал работать над совершенствованием избирательной системы