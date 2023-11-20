https://ria.ru/20231120/vybory-1910570115.html

ЦИК не планирует полностью отказываться от действующей системы ГАС "Выборы"

ЦИК не планирует полностью отказываться от действующей системы ГАС "Выборы" - РИА Новости, 20.11.2023

ЦИК не планирует полностью отказываться от действующей системы ГАС "Выборы"

Центральная избирательная комиссия России не планирует отказываться от текущей версии ГАС "Выборы" в пользу новой версии ГАС "Выборы" 2.0, так как действующая... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:31

2023-11-20T14:31

2023-11-20T15:45

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России не планирует отказываться от текущей версии ГАС "Выборы" в пользу новой версии ГАС "Выборы" 2.0, так как действующая система проверена тридцатилетним применением, сообщил член ЦИК РФ Антон Лопатин. "Полномасштабно, чтобы мы отказались от текущей версии ГАС "Выборы" - такого решения мы не приняли. И я думаю, что в целях сокращения рисков мы такие решения принимать не будем", - сказал Лопатин журналистам. По его словам, действующая ГАС "Выборы", которая проверена тридцатилетием, совершенно точно будет в работоспособном состоянии.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, цик рф