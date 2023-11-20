https://ria.ru/20231120/vtsiom-1910520907.html

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми - РИА Новости, 20.11.2023

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян чувствуют себя счастливыми

Более трех четвертей россиян (81%) рассказали, что в той или иной степени могут назвать себя счастливыми, индекс счастья в России составил 65 пунктов из 100... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:32

2023-11-20T11:32

2023-11-20T11:33

общество

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вциом

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более трех четвертей россиян (81%) рассказали, что в той или иной степени могут назвать себя счастливыми, индекс счастья в России составил 65 пунктов из 100 возможных, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Почти половина респондентов (44%) отметили, что скорее считают себя счастливыми, уверены в этом еще 37% россиян. Несчастливыми себя считают 16% опрошенных, 3% затруднились с ответом на соответствующий вопрос. Индекс счастья, который показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне, согласно полученным данным, составил 65 пунктов из 100 возможных. Он рассчитывается как разница суммы положительных ответов ("определенно да", "скорее да") и отрицательных ответов ("скорее нет", "определенно нет"). Таким образом, индекс может колебаться в диапазоне от минус 100 до 100 пунктов. Больше трети респондентов (36%) отметили, что среди их знакомых и близких больше счастливых людей, 46% считают, что примерно одинаково и счастливых, и несчастливых, 14% ответили, что скорее больше несчастливых. Социальный индекс счастья (показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди) составил 57 пунктов из 90 возможных. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 27 октября 2023 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

https://radiosputnik.ru/20230318/sigal-1858841682.html

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общество, россия, вциом