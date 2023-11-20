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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.11.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:05
2023-11-20T14:05
2023-11-20T16:44
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны."Активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить живую силу и технику украинских 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Куриловки, Подол, Тимковки и Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмового отряда 50-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Серебрянки.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила атаку штурмового отряда 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы поразили живую силу и технику украинских 28-й и 30-й механизированных бригад возле Васюковки и Курдюмовки.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику украинских 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад возле Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешное наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 123 районах. Средства ПВО сбили пять беспилотников и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20231120/uzhas-1910493478.html
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Отражение атак ВСУ на Купянском направлении
Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны.
2023-11-20T14:05
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 30 человек
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны
.
«
"Активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области", — говорится в сводке.
Кроме того, удалось поразить живую силу и технику украинских 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Куриловки, Подол, Тимковки и Синьковки в Харьковской области
.
Потери противника составили:
- до 30 военнослужащих;
- три автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмового отряда 50-го полка Нацгвардии Украины
в районе Григоровки в ДНР
. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Серебрянки.
Потери противника составили:
- до 50 военнослужащих;
- два автомобиля.
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Группировка войск "Юг" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила атаку штурмового отряда 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки
в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы поразили живую силу и технику украинских 28-й и 30-й механизированных бригад возле Васюковки и Курдюмовки.
Потери противника составили:
- свыше 130 военнослужащих убитыми и ранеными;
- две боевые машины пехоты;
- три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- две гаубицы "Мста-Б";
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- орудие Д-30.
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Группировка войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 70 военнослужащих;
- боевая машина пехоты;
- два автомобиля.
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Российские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику украинских 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад возле Вербового в Запорожской области
.
Потери противника составили:
- до 20 военнослужащих;
- два автомобиля.
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Потери противника составили:
- до 40 военнослужащих;
- три автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 123 районах. Средства ПВО сбили пять беспилотников и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.