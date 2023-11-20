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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:05 20.11.2023 (обновлено: 16:44 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/vsu-1910564137.html
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.11.2023
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:05
2023-11-20T16:44
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
украина
харьковская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны.&quot;Активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить живую силу и технику украинских 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Куриловки, Подол, Тимковки и Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмового отряда 50-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Серебрянки.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила атаку штурмового отряда 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы поразили живую силу и технику украинских 28-й и 30-й механизированных бригад возле Васюковки и Курдюмовки.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику украинских 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад возле Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешное наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 123 районах. Средства ПВО сбили пять беспилотников и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20231120/uzhas-1910493478.html
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россия
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харьковская область
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Отражение атак ВСУ на Купянском направлении
Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли на Купянском направлении до 30 человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны.
«

"Активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области", — говорится в сводке.

Кроме того, удалось поразить живую силу и технику украинских 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Куриловки, Подол, Тимковки и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 30 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика".
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Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмового отряда 50-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Серебрянки.
Потери противника составили:
  • до 50 военнослужащих;
  • два автомобиля.
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Донецкое направление

Группировка войск "Юг" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила атаку штурмового отряда 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы поразили живую силу и технику украинских 28-й и 30-й механизированных бригад возле Васюковки и Курдюмовки.
Потери противника составили:
  • свыше 130 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые машины пехоты;
  • три автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
  • орудие Д-30.
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Южнодонецкое направление

Группировка войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 70 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • два автомобиля.
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17 ноября, 08:00

Запорожское направление

Российские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику украинских 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад возле Вербового в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 20 военнослужащих;
  • два автомобиля.
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Херсонское направление

Российские войска продолжили успешное наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • три автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 123 районах. Средства ПВО сбили пять беспилотников и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:23
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаХарьковская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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