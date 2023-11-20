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Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.11.2023

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:05

2023-11-20T14:05

2023-11-20T16:44

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны."Активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области", — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить живую силу и технику украинских 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Куриловки, Подол, Тимковки и Синьковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмового отряда 50-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Серебрянки.Потери противника составили:Донецкое направлениеГруппировка войск "Юг" во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила атаку штурмового отряда 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы поразили живую силу и технику украинских 28-й и 30-й механизированных бригад возле Васюковки и Курдюмовки.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику украинских 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад возле Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска продолжили успешное наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 123 районах. Средства ПВО сбили пять беспилотников и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20231120/uzhas-1910493478.html

https://ria.ru/20231120/priznanie-1910503454.html

https://ria.ru/20231120/tanki-1910532330.html

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

https://ria.ru/20231107/voyna-1907810051.html

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Отражение атак ВСУ на Купянском направлении Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны. 2023-11-20T14:05 true PT0M34S

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