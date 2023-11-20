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На Камчатке прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом
На Камчатке прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом - РИА Новости, 20.11.2023
На Камчатке прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом
Волны до десяти метров ожидаются в акватории Тихого океана и Берингова моря на Камчатке из-за влияния на полуостров мощного циклона, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T02:12
2023-11-20T02:12
2023-11-20T02:13
камчатка
происшествия
тихий океан
берингово море
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя – РИА Новости. Волны до десяти метров ожидаются в акватории Тихого океана и Берингова моря на Камчатке из-за влияния на полуостров мощного циклона, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Действует штормовое предупреждение. В акватории Тихого океана и Берингова моря ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров. Явление сохранится до середины дня 21 ноября", - говорится в сообщении. Из-за этого возможен перелив и размытие морской водой песчаных кос в районе поселков Апуска и Корф на севере края. Там же возможно затопление участков низменностей. Сильное волнение будет отмечаться и на западном побережье в Охотском море. Возможно переливание песчаных кос морской водой на участке от поселка Октябрьский Усть-Большерецкого района до села Устьевое Соболевского района. Циклон принес осадки в виде дождя и мокрого снега на всю территорию Камчатского края. Порывы ветра в прибрежных районах достигают штормовой силы. Также на полуострове в горных районах объявлена лавинная опасность. Ожидается, что погода начнет налаживаться 21 ноября.
https://ria.ru/20231118/tsiklon-1910229021.html
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камчатка, происшествия, тихий океан, берингово море, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Происшествия, Тихий океан, Берингово море, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке прогнозируют волны высотой с трехэтажный дом
У берегов Камчатки прогнозируют волны высотой до десяти метров