https://ria.ru/20231120/velikobritaniya-1910489554.html

В МИД заявили о вовлеченности британцев в конфликте на Украине

В МИД заявили о вовлеченности британцев в конфликте на Украине - РИА Новости, 20.11.2023

В МИД заявили о вовлеченности британцев в конфликте на Украине

Москва требует от Лондона принять меры для исключения любых форм вовлеченности британцев в ситуацию на Украине, заявил в интервью РИА Новости директор Второго... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:25

2023-11-20T08:25

2023-11-20T09:12

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва требует от Лондона принять меры для исключения любых форм вовлеченности британцев в ситуацию на Украине, заявил в интервью РИА Новости директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев. "Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя", - указал он. По его словам, "с начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов, по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США". "Вместе с тем участие Лондона в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства. Таковых, к слову, уже более 30 тысяч человек", - рассказал Беляев. "Британские военные инструкторы задействованы в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины непосредственно на территории этой страны, в том числе с целью проведения диверсионных операций в Черном и Азовском морях, а также на критически важных объектах гражданской инфраструктуры нашей страны", - сказал он, добавив, что "демарши на сей счет неоднократно делались посольству Великобритании в Москве". "При этом подчеркивали, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям", - отметил Беляев. "Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине", - заявил он. "Регулярно напоминаем англичанам, что, как неоднократно подчеркивал официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков, направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - заключил дипломат. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20231118/konflikty-1910334951.html

https://ria.ru/20231118/territoriya-1910286830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, лондон, россия, игорь конашенков, сергей беляев, нато, вооруженные силы украины