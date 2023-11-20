В МИД заявили о вовлеченности британцев в конфликте на Украине
Москва требует исключить любую вовлеченность британцев в ситуацию на Украине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва требует от Лондона принять меры для исключения любых форм вовлеченности британцев в ситуацию на Украине, заявил в интервью РИА Новости директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
"Руководство Великобритании продолжает демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку Украины. В ходу у англичан тезис о необходимости нанесения России "поражения на поле боя", - указал он. По его словам, "с начала СВО Лондон передал Киеву продукции военного назначения на общую сумму порядка 6,6 миллиарда фунтов стерлингов, по абсолютным цифрам заняв второе место в НАТО после США".
"Вместе с тем участие Лондона в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства. Таковых, к слову, уже более 30 тысяч человек", - рассказал Беляев.
"Британские военные инструкторы задействованы в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины непосредственно на территории этой страны, в том числе с целью проведения диверсионных операций в Черном и Азовском морях, а также на критически важных объектах гражданской инфраструктуры нашей страны", - сказал он, добавив, что "демарши на сей счет неоднократно делались посольству Великобритании в Москве". "При этом подчеркивали, что подобные конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям", - отметил Беляев.
"Что же касается участия британских наемников, воюющих на стороне киевского режима, то продолжаем требовать от Британии принятия всех необходимых мер для исключения любых форм вовлеченности своих граждан в военную активность на Украине", - заявил он.
"Регулярно напоминаем англичанам, что, как неоднократно подчеркивал официальный представитель министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков, направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного", - заключил дипломат.