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Васильева: задача "Полюса" - развивать территории присутствия

Васильева: задача "Полюса" - развивать территории присутствия - РИА Новости, 20.11.2023

Васильева: задача "Полюса" - развивать территории присутствия

Театральные фестивали, просветительские марафоны, художественные и технологические выставки – все это организует в Сибири и на Дальнем Востоке золотодобывающая... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:00

2023-11-20T10:00

2023-11-20T12:44

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Театральные фестивали, просветительские марафоны, художественные и технологические выставки – все это организует в Сибири и на Дальнем Востоке золотодобывающая компания "Полюс". И эти мероприятия проходят не только в главных городах регионов, но и в местах, раньше считавшихся глухоманью. О том, благодаря чему жители самых дальних и порою труднодоступных мест России получили доступ к актуальным культурным и образовательным проектам, РИА Новости рассказала директор по связям с общественностью компании "Полюс" Виктория Васильева:– Виктория Станиславовна, раскройте секрет - почему крупному бизнесу выгодно развивать регионы своего присутствия?– Разработка золоторудных месторождений – это, как правило, заход в регионы на более чем 30-40 лет. Поэтому мы хотели бы, чтобы в регионах нашего присутствия развивалась благоприятная социальная среда. Также не забываем, что отношение к нам региональных властей обуславливается не только тем, что мы платим в казну налоги, хотя мы во всех регионах входим в пятерку крупнейших налогоплательщиков. Мы оказываем социальную поддержку программам и объектам, которыми пользуются наши работники и все жители территорий присутствия, которые в потенциале этими работниками могут стать.– Как вы строите свою социальную повестку?– У нашей работы в регионах есть две составляющие – большие мероприятия, которые мы организуем в центре субъекта федерации, и программы социально-экономического партнерства, которые реализуются в тех районах, на территории которых расположены наши активы. Наш Благотворительный фонд "Полюс" поддерживает проекты некоммерческих организаций, например, культурно-досуговых центров, выделяя им гранты до 600 тысяч рублей. Другая аналогичная программа существует для инициатив самих граждан. В таком случае грант составляет порядка 200 тысяч рублей. Мы поддерживаем различные направления, начиная от обучения компьютерной грамотности до приютов для животных, различных клубов и кружков.В районных центрах мы содействуем в строительстве и ремонте социальной инфраструктуры. В Бодайбо, например, помогли с реконструкцией культурно-досугового центра "Витим". Два года назад там же открыли бассейн. Для поселка Северо-Енисейский тоже отремонтировали бассейн.– Вы много говорили о том, что бизнес не должен подменять собой государство. Где проходит грань между социальной деятельностью компаний и компетенциями государства?– Грань, действительно, довольно тонкая. С государством наше взаимодействие идет в фундаментальных вещах. От него зависит "климат" в регионах для реализации инвестиционных проектов и создание базовой инфраструктуры - дорог, мостов, линий электропередач и т.д.В Иркутской области, в Бодайбо есть аэропорт – не всепогодный, поскольку там грунтовая взлетно-посадочная полоса. Летом часто идут дожди, и рейсов нет. Поэтому "Полюс" профинансировал подготовку проекта реконструкции аэропорта. И после того, как этот проект прошел государственную экспертизу, он уже попал в федеральную программу развития авиации и аэропортов малых городов.Мы в большей степени берем на себя создание проектов. Это может быть, например, проект реконструкции политехнического колледжа в том же Бодайбо или Алдане. Проект (и иногда часть каких-то работ) финансируем мы, а на остальное идут государственные средства. Как правило, на проектные работы не так просто найти деньги. Поэтому учебным заведениям – профильным, которые готовят специалистов для золотодобычи, проще обратиться к нам, чтобы мы сделали проект, а дальше с ним они уже получают федеральное или региональное финансирование.Взаимодействие с государством стимулирует компании к социальной деятельности. В "Полюсе" принята Политика о спонсорской и благотворительной деятельности, которая позволяет структурировать наши программы по определенным направлениям. И таким образом наша поддержка регионов и вклад в их развитие и повышение качества жизни становятся более системными и долгосрочными.– В соцсетях можно увидеть материалы экспедиций "Золото открытий", которые поддерживала компания "Полюс". Каковы цели этого проекта?– С клубом путешествий "Градусы открытий" мы познакомились в 2021 году. Участники оказались харизматичными и пасионарными людьми. Они путешествовали по России еще до того, как это стало трендом. В прошлом году праздновали столетие образования Якутской АССР. А Якутия невероятно красива. И нам захотелось, чтобы жители других регионов узнали об этой красоте. В итоге "Золото открытий"-2022 стало автомобильной экспедицией, которая проехала более 4000 км по Якутии и Магаданской области, включая и наши активы, и места, которые доступны обычным туристам.В этом году была очередь Иркутской области и Красноярского края. Это была более трудная экспедиция. Если федеральные трассы "Лена" и "Колыма" вполне проездные, то по дорогам Красноярского края и Иркутской области путешествовать куда сложнее. Поэтому команда "Золота открытий"-2023 перемещалась самолетами, автотранспортом, в том числе и нашей "Полюс Логистики". В январе мы представим восемь мини-фильмов по результатам этой поездки. Задача была показать эти регионы и наши золотодобывающие активы глазами людей, которые приезжают как путешественники и видят их впервые. Такие свежие, "незамыленные" впечатления могут привлечь туристов в Енисейск, Лесосибирск, где, кстати, работает замечательный театр "Поиск", у которого даже есть пара "Золотых масок".Повышение имиджевой привлекательности регионов тоже является частью нашей социальной политики.– В апреле в Красноярске прошел образовательный марафон "Нансен". Каковы перспективы этого начинания?– У компании есть разные образовательные и профориентационные проекты. Например, "Полюс класс", куда мы целенаправленно отбираем учеников 10-х классов Красноярского края и Иркутской области, чтобы у них была возможность подготовиться и поступить на инженерные специальности, востребованные в компании. Или совместные с Политехническим музеем выставки "Золото рядом" о роли золота в развитии цивилизации и современных технологиях его добычи. А марафон "Нансен" я бы назвала скорее просветительским проектом.Идея появилась еще в 2022 году, когда мы осознали усталость аудитории от онлайн-формата и огромного количества фейков, которые буквально преследуют современного человека. Людям не хватает живого общения со спикерами, которые умели бы доносить информацию и были бы признанными экспертами в своих областях. И мы с коллегами из красноярского медиахолдинга "Прима" пришли к решению сделать марафон лекций. Выбрали в разных городах 18 экспертов, которые прочли за два дня 20 лекций. Сибирский федеральный университет предоставил нам конгресс-холл. Но, честно говоря, никто не ожидал, что за два дня "Нансен" посетит 2 тысячи человек. Это много.В следующем году мы планируем большой "Нансен" в Магадане. А в Красноярске весной и осенью пройдут мини-"Нансены". Небольшие, по две-три лекции. Надо сказать, что только за последний месяц марафон "Нансен" получил две премии. В номинации "Лучшее креативное событийное решение" он победил в XIV конкурсе "Лучшая event-команда, сертифицированная Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России". Также "Нансен" стал лауреатом XIV национальной премии "КонТЭКст", которая отмечает лучшие коммуникационные проекты крупных промышленных компаний.– Какие сферы знания охватывает "Нансен"?– Ядерная физика, астрономия, социальная антропология, история, палеонтология и др. У нас была прекрасная лекция летчика-космонавта, героя России Сергея Рязанского, который рассказывал, как формировать команду. Выступали писатели Александр Цыпкин и Татьяна Полякова, палеонтолог Станислав Дробышевский два дня собирал полный зал.Одной из наших задач было показать, что наука – это не то, что делается в недрах институтов, а то, что востребовано каждый день в нашей жизни. И правильное использование научного знания помогает, в том числе, улучшить качество жизни. Именно поэтому мероприятие оказалось мега-востребованным. Приезжали люди разных возрастов: студенты, их папы и мамы, особо "продвинутые" бабушки и дедушки, родители с детьми. Достоверное, научное и, тем не менее, в совершенно популярной форме изложенное знание оказалось интересно очень широкой аудитории.– Особое внимание "Полюс" уделяет театру. Уже восьмой год в Сибири и на Дальнем Востоке под патронажем компании проходит театральный конкурс "Полюс. Золотой сезон", в котором принимают участие региональные театры. Что побудило "Полюс" помогать театрам?– В 2015 году перед нами была поставлена задача придумать проект, который бы был абсолютно социальным, и в то же время ни в коей мере не подменял собой государство и был бы интересен в долгосрочном плане для наших регионов. Мы обнаружили, что в малых городах работает очень большое количество театров. Порядка десяти в Красноярском крае, более семи в Иркутской области, более пяти в Якутии. Для этих театров вероятность себя показать новому зрителю, поучаствовать в фестивале и пообщаться с профессиональным сообществом на тот момент стремилась к нулю.В итоге появился конкурс региональных театральных коллективов "Полюс. Золотой сезон". В последние семь лет нам активно помогает Фонд развития современного искусства "Территория". Любые труппы, даже народные имеют возможность подать свои спектакли на этот конкурс. В первый год у нас было 16 заявок. Теперь количество заявок в год колеблется от 28 до 36. Спектакли отсматривает профессиональное жюри. Единственное условие – постановки должны быть созданы за последний год. При этом они могут быть драматическими, танцевальными, на любом языке (у нас побеждали спектакли на якутском и эвенском). В итоге жюри, в составе которого есть эксперты "Золотой маски", отбирает шесть спектаклей, которые входят в шорт-лист и делят между собой грантовый фонд. До последнего времени он составлял шесть миллионов рублей, теперь уже – семь, поскольку с этого года мы включили в состав регионов проведения Хабаровский край.Три театра-победителя имеют возможность привезти и показать свой спектакль в рамках финала - фестиваля, который мы вместе с фондом "Территория" проводим в одном из городов присутствия компании. Остальные театры из шорт-листа могут приехать на сам фестиваль, поучаствовать в образовательной программе. Фестивали "Территория" в Красноярске, Магадане, Иркутске и Якутске стали зрелищным событием для местных жителей. Также мы привозим лучшие труппы - МХТ имени А.П. Чехова, Театр наций, Театр на Таганке, "Мастерскую Брусникина", балет "Москва". Кроме того, в рамках фестиваля мы обычно открываем выставку, которую делают коллеги из Московского музея современного искусства (ММОМА). И та остается в городе на 2-3 месяца. Это возможность продлить наш фестиваль во времени.В следующем, 2024 году, "Полюс. Золотой сезон" пройдет уже в девятый раз. Его отметили как поддерживающий нацпроект "Культура". Получается, что мы не просто вписались в тренд, а заложили его до того, как он стал модным.– "Полюс" участвует в работе ассоциации Women In Mining. Расскажите о целях и задачах этого участия?– Ассоциация появилась три года назад, и мы почти сразу начали с ними работать. Компания поддержала премию "Талантливая женщина в добывающей отрасли". Нам показалась важной эта повестка. Дело даже не столько в гендерном равенстве. Это, скорее, отсутствие стереотипов в доступе к профессии. Например, геолог – профессия романтичная и в общественном восприятии абсолютно мужская. Но в "Полюсе" несколько женщин возглавляют геологические службы наших активов. Так же как и IT-подразделения. Женщины возглавляют наши пробирно-аналитические лаборатории, Исследовательский центр и МФЦ компании. У нас примерно треть работников – это дамы, несмотря на то, что это все-таки горнодобывающая отрасль.Ассоциация Women In Mining и премия "Талантливая женщина в добывающей отрасли" - это замечательная возможность нематериальной мотивации их участниц. Им интересно сравнивать свою работу и коллег из других компаний. Личностных профессиональных конкурсов, наверное, вообще не хватает. Особенно для женщин. А здесь есть возможность предъявить свой проект года и посмотреть на то, что происходит в отрасли, которая – понятно, что полна гендерных предрассудков. Ведь тяжелая промышленность – не совсем женская работа.Каждый год мы наблюдаем количественный и качественный рост заявок на премию. В этом году от "Полюса" была подана 41 заявка, 18 женщин вышли в финал, три участницы стали победительницами. Это показывает, что у нас работают профессионалки очень высокого уровня.При этом сама ассоциация в течение года проводит вебинары, мастер-классы. То есть, ее работа не ограничивается премией.– Год от года число мероприятий, организованных "Полюсом", растет, они становятся ярче, получают престижные премии. Поделитесь планами на следующий год?– Как я говорила, у нас пройдет девятый конкурс "Полюс. Золотой сезон". Уже запланирована "Территория Красноярск" - с 5 по 11 июня. Состоится большой "Нансен" в Магадане, и два мини-"Нансена" весной и осенью в Красноярске. Мы надеемся сделать выставку по результатам экспедиции "Золото открытий" в Иркутске.Также в этом году мы попробовали очень интересный формат, который назвали "Театральные выходные с "Полюсом". Нам бы очень хотелось, чтобы театры, которые мы поддерживаем в рамках конкурса "Полюс. Золотой сезон", приехали в районы наших активов. В этом году впервые два театра – Лесосибирский и театр из Шарыпово Красноярского края – прилетали в Северо-Енисейский, показывали несколько спектаклей. В июне следующего года планируем привезти в Бодайбо с гастролями Черемховский театр имени В.П. Гуркина - неоднократного победителя нашего конкурса.Кроме того, в Магадане мы сейчас активно достраиваем культурно-образовательный центр "Премьер" и очень надеемся, что в конце лета или в начале сентября его откроем. Он расположен в знаковом для Магадана месте – в парке "Маяк", на берегу бухты Нагаева. У нас в каждом регионе будут свои заметные проекты. Что-то ожидается и из разряда сюрпризов.

https://ria.ru/20230724/ekspeditsiya-1885989157.html

https://ria.ru/20230225/litiy-1853523587.html

https://radiosputnik.ru/20231102/zoloto-1906856390.html

https://ria.ru/20230419/metally-1866069194.html

https://ria.ru/20231007/premiya-1901083318.html

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интервью, благотворительность, новости компаний - экономика, культура, общество, дальний восток