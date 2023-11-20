Новые территории. СМИ пришли в ужас из-за маневра России на Украине
TAC: конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий, написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.
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"Условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, как и в случае с Крымом несколько лет назад. Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО", — указал журналист.
По его словам, США подставили Украину так же, как они это сделали с другими государствами, которые они обещали поддерживать "до победного конца": Киев будет ждать такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые Вашингтоном прокси-правительства.
В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.