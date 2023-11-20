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Новые территории. СМИ пришли в ужас из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 20.11.2023
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09:07 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/uzhas-1910493478.html
Новые территории. СМИ пришли в ужас из-за маневра России на Украине
Новые территории. СМИ пришли в ужас из-за маневра России на Украине - РИА Новости, 20.11.2023
Новые территории. СМИ пришли в ужас из-за маневра России на Украине
Конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий, написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:07
2023-11-20T09:07
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий, написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.&quot;Условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, как и в случае с Крымом несколько лет назад. Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО&quot;, — указал журналист.По его словам, США подставили Украину так же, как они это сделали с другими государствами, которые они обещали поддерживать "до победного конца": Киев будет ждать такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые Вашингтоном прокси-правительства.В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
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политика, в мире, украина, россия, киев, нато
Политика, В мире, Украина, Россия, Киев, НАТО
Новые территории. СМИ пришли в ужас из-за маневра России на Украине

TAC: конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится освобождением Россией новых территорий, написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.
«

"Условия урегулирования конфликта будут диктоваться Киеву не только Вашингтоном, но и Москвой, как и в случае с Крымом несколько лет назад. Конец будет весьма печальным: Россия, скорее всего, укрепит свои позиции в Донбассе и Крыму и получит новые территории ближе к Киеву, примерно 20 процентов территории Украины. Страна будет вынуждена отложить свою цель по вступлению в НАТО", — указал журналист.

По его словам, США подставили Украину так же, как они это сделали с другими государствами, которые они обещали поддерживать "до победного конца": Киев будет ждать такое же поражение, как и предыдущие поддерживаемые Вашингтоном прокси-правительства.
В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, которую она якобы не проявляет. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не раз отмечала готовность к диалогу, но с учетом тех реалий, которые сложились после февраля 2022 года.
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