https://ria.ru/20231120/utilsbor-1910646658.html

Президент "АвтоВАЗа" оценил выплату утильсбора за 2023 год

Президент "АвтоВАЗа" оценил выплату утильсбора за 2023 год - РИА Новости, 20.11.2023

Президент "АвтоВАЗа" оценил выплату утильсбора за 2023 год

Выплаты "АвтоВАЗа" в бюджет за утилизационный сбор в 2023 году в общей сложности составят порядка 60 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент компании... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:20

2023-11-20T18:20

2023-11-20T18:20

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авто

россия

максим соколов

автоваз

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выплаты "АвтоВАЗа" в бюджет за утилизационный сбор в 2023 году в общей сложности составят порядка 60 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Ранее автоконцерны выплачивали утилизационный сбор ежеквартально, однако в этом году его уплата была перенесена на декабрь текущего года. Таким образом, в 2023 году речь идет о выплате "АвтоВАЗом" утильсбора за 4-й квартал 2022 года и 1-3 кварталы 2023 года. "В декабре мы должны будем заплатить в бюджет из авансирования 60 миллиардов рублей… Мы рассчитаемся с государством до каждой копейки", - сказал он в кулуарах Совета Федерации, отвечая на вопрос о сумме утильсбора, которую "АвтоВАЗ" выплатит в текущем году. Соколов также отметил, что выплата утильсбора на следующий год будет зависеть, в частности, от уровня производства и может увеличиться до 80 миллиардов рублей. Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы был проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.

https://ria.ru/20231109/util-1908285927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз, совет федерации рф