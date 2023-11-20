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Президент "АвтоВАЗа" оценил выплату утильсбора за 2023 год - РИА Новости, 20.11.2023
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18:20 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/utilsbor-1910646658.html
Президент "АвтоВАЗа" оценил выплату утильсбора за 2023 год
Президент "АвтоВАЗа" оценил выплату утильсбора за 2023 год - РИА Новости, 20.11.2023
Президент "АвтоВАЗа" оценил выплату утильсбора за 2023 год
Выплаты "АвтоВАЗа" в бюджет за утилизационный сбор в 2023 году в общей сложности составят порядка 60 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент компании... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:20
2023-11-20T18:20
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выплаты "АвтоВАЗа" в бюджет за утилизационный сбор в 2023 году в общей сложности составят порядка 60 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. Ранее автоконцерны выплачивали утилизационный сбор ежеквартально, однако в этом году его уплата была перенесена на декабрь текущего года. Таким образом, в 2023 году речь идет о выплате "АвтоВАЗом" утильсбора за 4-й квартал 2022 года и 1-3 кварталы 2023 года. "В декабре мы должны будем заплатить в бюджет из авансирования 60 миллиардов рублей… Мы рассчитаемся с государством до каждой копейки", - сказал он в кулуарах Совета Федерации, отвечая на вопрос о сумме утильсбора, которую "АвтоВАЗ" выплатит в текущем году. Соколов также отметил, что выплата утильсбора на следующий год будет зависеть, в частности, от уровня производства и может увеличиться до 80 миллиардов рублей. Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы был проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.
https://ria.ru/20231109/util-1908285927.html
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экономика, авто, россия, максим соколов, автоваз, совет федерации рф
Экономика, Авто, Россия, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Совет Федерации РФ
Президент "АвтоВАЗа" оценил выплату утильсбора за 2023 год

АвтоВАЗ выплатит в бюджет за утильсбор в 2023 году порядка 60 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкАвтомобили "Калина" на "АвтоВАЗе"
Автомобили Калина на АвтоВАЗе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Автомобили "Калина" на "АвтоВАЗе". Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Выплаты "АвтоВАЗа" в бюджет за утилизационный сбор в 2023 году в общей сложности составят порядка 60 миллиардов рублей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
Ранее автоконцерны выплачивали утилизационный сбор ежеквартально, однако в этом году его уплата была перенесена на декабрь текущего года. Таким образом, в 2023 году речь идет о выплате "АвтоВАЗом" утильсбора за 4-й квартал 2022 года и 1-3 кварталы 2023 года.
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"В декабре мы должны будем заплатить в бюджет из авансирования 60 миллиардов рублей… Мы рассчитаемся с государством до каждой копейки", - сказал он в кулуарах Совета Федерации, отвечая на вопрос о сумме утильсбора, которую "АвтоВАЗ" выплатит в текущем году.
Соколов также отметил, что выплата утильсбора на следующий год будет зависеть, в частности, от уровня производства и может увеличиться до 80 миллиардов рублей.
Утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы был проиндексирован в РФ с 1 августа. Ставка выросла в среднем в 1,7-3,7 раза на легковые автомобили (в зависимости от объема двигателя). При этом высоко локализированные автопроизводители РФ, у которых заключен специальный инвестиционный контракт (СПИК), имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.
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