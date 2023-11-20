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"Заплатят кровью". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 20.11.2023
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18:58 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654736.html
"Заплатят кровью". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине
"Заплатят кровью". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 20.11.2023
"Заплатят кровью". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине
Украине придется держать линию фронта ценою больших человеческих потерь из-за сокращения поставок оружия со стороны США и других западных стран, пишет журналист РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:58
2023-11-20T18:58
политика
украина
киев
сша
валерий залужный
алексей резников
джон кирби
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украине придется держать линию фронта ценою больших человеческих потерь из-за сокращения поставок оружия со стороны США и других западных стран, пишет журналист польского издания Do Rzeczy Войцех Голонка."Обеспечиваться эта оборона (Киевом. — Прим. ред.) может только кровью собственных граждан и постоянными вливаниями из западной капельницы. Причем отвечающим за наполнение этой капельницы войны политикам приходится считаться с настроениями своих избирателей и с более насущными приоритетами", — отмечается в статье.После летнего контрнаступления Украина оказалась неспособной переломить ситуацию на поле боя, а главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный даже признался в недавнем интервью изданию The Economist, что его стратегия по истощению противника с целью заставить его пойти на переговоры на украинских условиях оказалась ошибочной, говорится в публикации."Более сильный аргумент, подрывающий поддержку Украины, найти трудно. Хотя суета вокруг тамошнего Министерства обороны и его бывшего главы Алексея Резникова, напоминающая о неистребимой чуме Украины — коррупции, тоже этой поддержке не способствует", — заметил Голонка.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, сообщила, что у ведомства остался всего миллиард долларов на пополнение запасов оружия ВСУ.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910601057.html
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политика, украина, киев, сша, валерий залужный, алексей резников, джон кирби, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, nbc
Политика, Украина, Киев, США, Валерий Залужный, Алексей Резников, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, NBC
"Заплатят кровью". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине

Do Rzeczy: Украина заплатит кровью солдат за сокращение поставок оружия из США

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украине придется держать линию фронта ценою больших человеческих потерь из-за сокращения поставок оружия со стороны США и других западных стран, пишет журналист польского издания Do Rzeczy Войцех Голонка.
«
"Обеспечиваться эта оборона (Киевом. — Прим. ред.) может только кровью собственных граждан и постоянными вливаниями из западной капельницы. Причем отвечающим за наполнение этой капельницы войны политикам приходится считаться с настроениями своих избирателей и с более насущными приоритетами", — отмечается в статье.
После летнего контрнаступления Украина оказалась неспособной переломить ситуацию на поле боя, а главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный даже признался в недавнем интервью изданию The Economist, что его стратегия по истощению противника с целью заставить его пойти на переговоры на украинских условиях оказалась ошибочной, говорится в публикации.
"Более сильный аргумент, подрывающий поддержку Украины, найти трудно. Хотя суета вокруг тамошнего Министерства обороны и его бывшего главы Алексея Резникова, напоминающая о неистребимой чуме Украины — коррупции, тоже этой поддержке не способствует", — заметил Голонка.
Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
"Мощные удары". В США заявили о массовом бегстве украинцев из городов
16:03
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, сообщила, что у ведомства остался всего миллиард долларов на пополнение запасов оружия ВСУ.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Глава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Дорого заплатят. Заявление главы Пентагона в Киеве разозлило американцев
17:59
 
ПолитикаУкраинаКиевСШАВалерий ЗалужныйАлексей РезниковДжон КирбиВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАNBC
 
 
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