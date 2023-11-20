https://ria.ru/20231120/ukraina-1910654736.html

"Заплатят кровью". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине

"Заплатят кровью". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 20.11.2023

"Заплатят кровью". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине

Украине придется держать линию фронта ценою больших человеческих потерь из-за сокращения поставок оружия со стороны США и других западных стран, пишет журналист РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:58

2023-11-20T18:58

2023-11-20T18:58

политика

украина

киев

сша

валерий залужный

алексей резников

джон кирби

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украине придется держать линию фронта ценою больших человеческих потерь из-за сокращения поставок оружия со стороны США и других западных стран, пишет журналист польского издания Do Rzeczy Войцех Голонка."Обеспечиваться эта оборона (Киевом. — Прим. ред.) может только кровью собственных граждан и постоянными вливаниями из западной капельницы. Причем отвечающим за наполнение этой капельницы войны политикам приходится считаться с настроениями своих избирателей и с более насущными приоритетами", — отмечается в статье.После летнего контрнаступления Украина оказалась неспособной переломить ситуацию на поле боя, а главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный даже признался в недавнем интервью изданию The Economist, что его стратегия по истощению противника с целью заставить его пойти на переговоры на украинских условиях оказалась ошибочной, говорится в публикации."Более сильный аргумент, подрывающий поддержку Украины, найти трудно. Хотя суета вокруг тамошнего Министерства обороны и его бывшего главы Алексея Резникова, напоминающая о неистребимой чуме Украины — коррупции, тоже этой поддержке не способствует", — заметил Голонка.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, сообщила, что у ведомства остался всего миллиард долларов на пополнение запасов оружия ВСУ.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910601057.html

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910641786.html

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политика, украина, киев, сша, валерий залужный, алексей резников, джон кирби, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, nbc