"Заплатят кровью". В Польше сделали шокирующее заявление об Украине
Do Rzeczy: Украина заплатит кровью солдат за сокращение поставок оружия из США
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украине придется держать линию фронта ценою больших человеческих потерь из-за сокращения поставок оружия со стороны США и других западных стран, пишет журналист польского издания Do Rzeczy Войцех Голонка.
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"Обеспечиваться эта оборона (Киевом. — Прим. ред.) может только кровью собственных граждан и постоянными вливаниями из западной капельницы. Причем отвечающим за наполнение этой капельницы войны политикам приходится считаться с настроениями своих избирателей и с более насущными приоритетами", — отмечается в статье.
После летнего контрнаступления Украина оказалась неспособной переломить ситуацию на поле боя, а главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный даже признался в недавнем интервью изданию The Economist, что его стратегия по истощению противника с целью заставить его пойти на переговоры на украинских условиях оказалась ошибочной, говорится в публикации.
"Более сильный аргумент, подрывающий поддержку Украины, найти трудно. Хотя суета вокруг тамошнего Министерства обороны и его бывшего главы Алексея Резникова, напоминающая о неистребимой чуме Украины — коррупции, тоже этой поддержке не способствует", — заметил Голонка.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, сообщила, что у ведомства остался всего миллиард долларов на пополнение запасов оружия ВСУ.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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