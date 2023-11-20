https://ria.ru/20231120/ukraina-1910621953.html

Минфин США заявил, что Украина полностью зависит от помощи Запада

Минфин США заявил, что Украина полностью зависит от помощи Запада - РИА Новости, 20.11.2023

Минфин США заявил, что Украина полностью зависит от помощи Запада

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи американцев и их союзников. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:58

2023-11-20T16:58

2023-11-20T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи американцев и их союзников. "Украина целиком зависит от этой помощи. Нам нужно присоединиться к остальным", - сказала она в интервью телеканалу CNBC, упомянув о взносах со стороны ЕС и МВФ. Администрация США пытается убедить конгресс одобрить новые многомиллиардные ассигнования на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, нато, ситуация в днр и лнр