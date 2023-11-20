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Минфин США заявил, что Украина полностью зависит от помощи Запада - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910621953.html
Минфин США заявил, что Украина полностью зависит от помощи Запада
Минфин США заявил, что Украина полностью зависит от помощи Запада - РИА Новости, 20.11.2023
Минфин США заявил, что Украина полностью зависит от помощи Запада
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи американцев и их союзников. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:58
2023-11-20T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джанет йеллен
министерство финансов сша
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи американцев и их союзников. "Украина целиком зависит от этой помощи. Нам нужно присоединиться к остальным", - сказала она в интервью телеканалу CNBC, упомянув о взносах со стороны ЕС и МВФ. Администрация США пытается убедить конгресс одобрить новые многомиллиардные ассигнования на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231117/zelenskiy-1909962624.html
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в мире, украина, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минфин США заявил, что Украина полностью зависит от помощи Запада

Министр финансов Йеллен: Украина полностью зависит от помощи США и союзников

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина полностью зависит от помощи американцев и их союзников.
"Украина целиком зависит от этой помощи. Нам нужно присоединиться к остальным", - сказала она в интервью телеканалу CNBC, упомянув о взносах со стороны ЕС и МВФ.
Администрация США пытается убедить конгресс одобрить новые многомиллиардные ассигнования на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжанет ЙелленМинистерство финансов СШАНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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