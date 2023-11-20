https://ria.ru/20231120/ukraina-1910604699.html

Запад требует от Киева активизировать мобилизацию, заявили в СВР

Запад требует от Киева активизировать мобилизацию, заявили в СВР - РИА Новости, 20.11.2023

Запад требует от Киева активизировать мобилизацию, заявили в СВР

Западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:10

2023-11-20T16:10

2023-11-20T17:30

специальная военная операция на украине

украина

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР)."Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте", — говорится в релизе.По данным разведки, США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин. В СВР отметили, что министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в армию."Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ. Это очень напомнит действия верхушки фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов — фольксштурма, в рамках которого из детей формировались отряды гитлерюгенда", — подчеркнули в пресс-бюро.В последнее время на Украине все чаще звучат призывы усилить мобилизацию. В конце октября с таким предложением выступил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, указавший на значительные потери украинской армии. О необходимости тотального призыва говорил СМИ и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.Кроме того, в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагают сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами.

https://ria.ru/20231113/demobilizatsiya-1909043990.html

https://ria.ru/20231109/katastrofa-1908380258.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, россия, в мире, владимир зеленский, сергей нарышкин, киев, рустем умеров, верховная рада украины