Запад требует от Киева активизировать мобилизацию, заявили в СВР
СВР: Запад требует от Киева активизировать мобилизацию из-за неудач на фронте
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
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"Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте", — говорится в релизе.
По данным разведки, США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин. В СВР отметили, что министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в армию.
"Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ. Это очень напомнит действия верхушки фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов — фольксштурма, в рамках которого из детей формировались отряды гитлерюгенда", — подчеркнули в пресс-бюро.
В последнее время на Украине все чаще звучат призывы усилить мобилизацию. В конце октября с таким предложением выступил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, указавший на значительные потери украинской армии. О необходимости тотального призыва говорил СМИ и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.
Кроме того, в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагают сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.