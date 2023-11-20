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Запад требует от Киева активизировать мобилизацию, заявили в СВР - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 20.11.2023 (обновлено: 17:30 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910604699.html
Запад требует от Киева активизировать мобилизацию, заявили в СВР
Запад требует от Киева активизировать мобилизацию, заявили в СВР - РИА Новости, 20.11.2023
Запад требует от Киева активизировать мобилизацию, заявили в СВР
Западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:10
2023-11-20T17:30
специальная военная операция на украине
украина
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
вооруженные силы украины
россия
в мире
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).&quot;Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте&quot;, — говорится в релизе.По данным разведки, США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин. В СВР отметили, что министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в армию."Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ. Это очень напомнит действия верхушки фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов — фольксштурма, в рамках которого из детей формировались отряды гитлерюгенда", — подчеркнули в пресс-бюро.В последнее время на Украине все чаще звучат призывы усилить мобилизацию. В конце октября с таким предложением выступил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, указавший на значительные потери украинской армии. О необходимости тотального призыва говорил СМИ и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.Кроме того, в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагают сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами.
https://ria.ru/20231113/demobilizatsiya-1909043990.html
https://ria.ru/20231109/katastrofa-1908380258.html
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украина, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины, россия, в мире, владимир зеленский, сергей нарышкин, киев, рустем умеров, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Киев, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины
Запад требует от Киева активизировать мобилизацию, заявили в СВР

СВР: Запад требует от Киева активизировать мобилизацию из-за неудач на фронте

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Западные страны требуют от Киева активизировать мобилизацию для восполнения больших потерь после провального контрнаступления ВСУ, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
«

"Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Запад требует от режима Зеленского, не считаясь с потерями, продемонстрировать мировому сообществу невозможность победы России в украинском конфликте", — говорится в релизе.

По данным разведки, США и Великобритания рекомендуют руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин. В СВР отметили, что министр обороны страны Рустем Умеров предложил Верховной раде изучить возможность понижения минимального возраста для призыва в армию.
"Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ. Это очень напомнит действия верхушки фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов — фольксштурма, в рамках которого из детей формировались отряды гитлерюгенда", — подчеркнули в пресс-бюро.
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В последнее время на Украине все чаще звучат призывы усилить мобилизацию. В конце октября с таким предложением выступил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, указавший на значительные потери украинской армии. О необходимости тотального призыва говорил СМИ и командир роты 80-й бригады ВСУ Владислав Шевчук.
Кроме того, в Раде готовят законопроект, предполагающий отмену отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации студентов призывного возраста, получающих второе и третье высшее образование, также предлагают сузить круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по уходу за инвалидами.

На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы УкраиныРоссияВ миреВладимир ЗеленскийСергей НарышкинКиевРустем УмеровВерховная Рада Украины
 
 
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