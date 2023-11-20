https://ria.ru/20231120/ukraina-1910601057.html

"Мощные удары". В США заявили о массовом бегстве украинцев из городов

"Мощные удары". В США заявили о массовом бегстве украинцев из городов - РИА Новости, 20.11.2023

"Мощные удары". В США заявили о массовом бегстве украинцев из городов

Украинцы массово бегут в Киев из других городов из-за плотной ПВО в столице страны, пишет Politico. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T16:03

2023-11-20T16:03

2023-11-20T16:03

политика

киев

украина

днепр (город)

дмитрий песков

politico

владимир путин

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украинцы массово бегут в Киев из других городов из-за плотной ПВО в столице страны, пишет Politico."В Киеве и окрестностях сейчас находятся почти 600 000 вынужденных переселенцев из других частей Украины. <…> Люди из Днепра и Запорожья начали активно переезжать и искать жилье в Киеве, объясняя это тем, что он защищен и там летает меньше ракет, чем в их городах", — рассказал местный риелтор.Подавляющая часть западных систем противовоздушной обороны сосредоточена в украинской столице, в то время как остальные регионы не прикрыты достаточным количеством ПВО. Они подвергаются стратегическим ракетным ударам, уничтожающим важные инфраструктурные объекты, уточняется в публикации.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910582470.html

киев

украина

днепр (город)

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политика, киев, украина, днепр (город), дмитрий песков, politico, владимир путин