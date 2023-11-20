https://ria.ru/20231120/ukraina-1910581645.html
Украина превратилась в вымирающую территорию, заявила Захарова
Украина превратилась в вымирающую территорию, заявила Захарова - РИА Новости, 20.11.2023
Украина превратилась в вымирающую территорию, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова к 10-летию украинского "евромайдана" подвела его итог: из самодостаточной, промышленно развитой многонаселенной... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T15:06
2023-11-20T15:06
2023-11-20T15:06
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова к 10-летию украинского "евромайдана" подвела его итог: из самодостаточной, промышленно развитой многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в вымирающую территорию. "Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине "евромайдан", сбылась ли её "голубая" мечта об интеграции в "европейскую семью". Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию", - приводится комментарий Захаровой к 10-летию украинского "евромайдана" на сайте МИД РФ. Она отметила, что Украина утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику. "Печально, что братский нам украинский народ, оказавшись в заложниках у англосаксов и обслуживающего их интересы киевского режима, вынужден жить при тирании, по сути, в колонии, целиком и полностью зависящей от внешних подачек", -добавила она. Такова плата за "европейский выбор", подчеркнула Захарова, за которым на деле скрывался расчет Запада превратить Украину в "русофобское агрессивное националистическое государство" и использовать ее для орудия в борьбе с Россией, которая обернется для Украины ценою сотен тысяч своих граждан и сломанных судеб миллионов людей. "Едва ли украинцы, выходившие 10 лет назад на "майдан", могли себе представить, какими трагическими последствиями он для них обернётся", - отметила Захарова. Представитель МИД также подчеркнула, что для сегодняшней Украины стали нормой массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация граждан, в стране свирепствует неонацистская диктатура и царит правовой беспредел. "На полную мощь работает тоталитарная репрессивная машина по подавлению инакомыслия. Репрессии центральных властей и восьмилетняя гражданская война против Донбасса привели к тому, что жители 6 из 27 регионов Украины приняли решение о вхождении в состав России", - заключила она.
https://ria.ru/20230608/odessa-1876916208.html
https://ria.ru/20231117/ukraina-1910170603.html
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РИА Новости
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украина, россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Украина, Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Украина превратилась в вымирающую территорию, заявила Захарова
Захарова: из самодостаточной республики Украина превратилась в вымирающую
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
к 10-летию украинского "евромайдана" подвела его итог: из самодостаточной, промышленно развитой многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в вымирающую территорию.
"Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине "евромайдан", сбылась ли её "голубая" мечта об интеграции в "европейскую семью". Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию", - приводится комментарий Захаровой к 10-летию украинского "евромайдана" на сайте МИД РФ. Она отметила, что Украина утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют её внутреннюю и внешнюю политику.
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"Печально, что братский нам украинский народ, оказавшись в заложниках у англосаксов и обслуживающего их интересы киевского режима, вынужден жить при тирании, по сути, в колонии, целиком и полностью зависящей от внешних подачек", -добавила она.
Такова плата за "европейский выбор", подчеркнула Захарова, за которым на деле скрывался расчет Запада превратить Украину в "русофобское агрессивное националистическое государство" и использовать ее для орудия в борьбе с Россией, которая обернется для Украины ценою сотен тысяч своих граждан и сломанных судеб миллионов людей. "Едва ли украинцы, выходившие 10 лет назад на "майдан", могли себе представить, какими трагическими последствиями он для них обернётся", - отметила Захарова.
Представитель МИД также подчеркнула, что для сегодняшней Украины стали нормой массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация граждан, в стране свирепствует неонацистская диктатура и царит правовой беспредел. "На полную мощь работает тоталитарная репрессивная машина по подавлению инакомыслия. Репрессии центральных властей и восьмилетняя гражданская война против Донбасса
привели к тому, что жители 6 из 27 регионов Украины приняли решение о вхождении в состав России", - заключила она.
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