https://ria.ru/20231120/ukraina-1910557124.html
В Киеве заявили об охлаждении отношений Украины с незападными странами
В Киеве заявили об охлаждении отношений Украины с незападными странами - РИА Новости, 20.11.2023
В Киеве заявили об охлаждении отношений Украины с незападными странами
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об охлаждении отношений со многими странами, которые не идут в фарватере политики Запада,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:37
2023-11-20T13:37
2023-11-20T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил об охлаждении отношений со многими странами, которые не идут в фарватере политики Запада, сообщает британская газета Guardian. Советник главы офиса Зеленского в интервью изданию признал, что произошло "охлаждение" отношений со многими незападными странами. "Это затрудняет создание более широкой коалиции поддержки Украины в борьбе с Россией", - подчеркнул Подоляк. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20230804/polsha-1888074699.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, михаил подоляк, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве заявили об охлаждении отношений Украины с незападными странами
Подоляк: отношения Киева со странами, не идущими в фарватере Запада, охладились