https://ria.ru/20231120/ukraina-1910532459.html

Картаполов заявил, что Украина зверски отбирает право на жизнь у детей

Картаполов заявил, что Украина зверски отбирает право на жизнь у детей - РИА Новости, 20.11.2023

Картаполов заявил, что Украина зверски отбирает право на жизнь у детей

Факты, полученные рабочей группой по сбору данных о преступных действиях киевского режима в отношении несовершеннолетних, свидетельствуют, что Украина оказывает РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:14

2023-11-20T12:14

2023-11-20T12:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Факты, полученные рабочей группой по сбору данных о преступных действиях киевского режима в отношении несовершеннолетних, свидетельствуют, что Украина оказывает разрушительное воздействие на самую уязвимую часть гражданского общества, отбирает у детей право на жизнь, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов."Факты этих бесчеловечных преступлений начиная с 2014 года <...> свидетельствуют о том, что Украина, систематически, зверски, грубо нарушая все мыслимые грани этики и допустимости, оказывает разрушительное воздействие на самую уязвимую часть гражданского общества, на тех, чьи интересы и безопасность должны незыблемо охраняться государственной властью во имя будущего, то есть отбирает право на жизнь у детей", - сказал Картаполов во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа - вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.

https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html

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украина, андрей картаполов, донбасс, вячеслав володин