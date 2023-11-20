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Картаполов заявил, что Украина зверски отбирает право на жизнь у детей - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 20.11.2023 (обновлено: 12:44 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910532459.html
Картаполов заявил, что Украина зверски отбирает право на жизнь у детей
Картаполов заявил, что Украина зверски отбирает право на жизнь у детей - РИА Новости, 20.11.2023
Картаполов заявил, что Украина зверски отбирает право на жизнь у детей
Факты, полученные рабочей группой по сбору данных о преступных действиях киевского режима в отношении несовершеннолетних, свидетельствуют, что Украина оказывает РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:14
2023-11-20T12:44
специальная военная операция на украине
украина
андрей картаполов
донбасс
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Факты, полученные рабочей группой по сбору данных о преступных действиях киевского режима в отношении несовершеннолетних, свидетельствуют, что Украина оказывает разрушительное воздействие на самую уязвимую часть гражданского общества, отбирает у детей право на жизнь, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов."Факты этих бесчеловечных преступлений начиная с 2014 года &lt;...&gt; свидетельствуют о том, что Украина, систематически, зверски, грубо нарушая все мыслимые грани этики и допустимости, оказывает разрушительное воздействие на самую уязвимую часть гражданского общества, на тех, чьи интересы и безопасность должны незыблемо охраняться государственной властью во имя будущего, то есть отбирает право на жизнь у детей", - сказал Картаполов во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних.Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня.Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа - вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
https://ria.ru/20231012/ukraina-1902273526.html
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украина, андрей картаполов, донбасс, вячеслав володин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Андрей Картаполов, Донбасс, Вячеслав Володин
Картаполов заявил, что Украина зверски отбирает право на жизнь у детей

Картаполов: Украина систематически, зверски отбирает право на жизнь у детей

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Факты, полученные рабочей группой по сбору данных о преступных действиях киевского режима в отношении несовершеннолетних, свидетельствуют, что Украина оказывает разрушительное воздействие на самую уязвимую часть гражданского общества, отбирает у детей право на жизнь, заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
"Факты этих бесчеловечных преступлений начиная с 2014 года <...> свидетельствуют о том, что Украина, систематически, зверски, грубо нарушая все мыслимые грани этики и допустимости, оказывает разрушительное воздействие на самую уязвимую часть гражданского общества, на тех, чьи интересы и безопасность должны незыблемо охраняться государственной властью во имя будущего, то есть отбирает право на жизнь у детей", - сказал Картаполов во время заседания парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала Галина Карелова. Первое заседание комиссии прошло 30 июня.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа - вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья - вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа - по совершенствованию мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Если бы Украина не считала целями детей, СВО бы не было, заявила Симоньян
12 октября, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАндрей КартаполовДонбассВячеслав Володин
 
 
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