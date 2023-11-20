На Украине раскрыли схему незаконной переправки уклонистов за границу
На западе Украины раскрыли схему незаконной переправки уклонистов за границу
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании на западе страны пяти человек, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно выезжать в Молдавию, минуя официальные пункты пропуска.
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"Сообщено о подозрении пяти участникам организованной группы по факту незаконной переправки военнообязанных через границу Украины. В составе группы действовали жители Черновцов и Черновицкой области. Они наладили канал нелегального выезда уклонистов с территории Буковины в Молдавию. За денежное вознаграждение систематически переправляли мужчин за границу, обходя официальные пункты пропуска... Организатор и четыре участника преступной группы задержаны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале генпрокуратуры.
По данным генпрокуратуры, стоимость "услуги" составляла от трех тысяч долларов, ежемесячная прибыль фигурантов достигала более 100 тысяч долларов. Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога от 500 тысяч гривен (13,7 тысячи долларов) до 5,3 миллиона гривен (146,2 тысячи долларов).
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.