https://ria.ru/20231120/ukraina-1910506138.html

Шеф Пентагона прибыл в Киев

Шеф Пентагона прибыл в Киев - РИА Новости, 20.11.2023

Шеф Пентагона прибыл в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что прибыл в Киев, и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T10:32

2023-11-20T10:32

2023-11-20T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

министерство обороны сша

ллойд остин

киев

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что прибыл в Киев, и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину."Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем", - написал Остин в понедельник.

https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html

сша

украина

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, киев, ситуация в днр и лнр