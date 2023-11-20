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Шеф Пентагона прибыл в Киев - РИА Новости, 20.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:32 20.11.2023 (обновлено: 11:04 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910506138.html
Шеф Пентагона прибыл в Киев
Шеф Пентагона прибыл в Киев - РИА Новости, 20.11.2023
Шеф Пентагона прибыл в Киев
Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что прибыл в Киев, и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:32
2023-11-20T11:04
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
ллойд остин
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что прибыл в Киев, и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину."Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем", - написал Остин в понедельник.
https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США, Ллойд Остин, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шеф Пентагона прибыл в Киев

Глава Пентагона Остин заявил в Киеве, что США продолжат поддержку Украины

© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/XГлава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев. 20 ноября 2023
Глава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев. 20 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Secretary of Defense Lloyd J. Austin III/X
Глава Пентагона Ллойд Остин после прибытия в Киев. 20 ноября 2023
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что прибыл в Киев, и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину.
"Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем", - написал Остин в понедельник.
США - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую
18 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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