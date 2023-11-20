https://ria.ru/20231120/ukraina-1910506138.html
Шеф Пентагона прибыл в Киев
Шеф Пентагона прибыл в Киев - РИА Новости, 20.11.2023
Шеф Пентагона прибыл в Киев
Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что прибыл в Киев, и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:32
2023-11-20T10:32
2023-11-20T11:04
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что прибыл в Киев, и заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину."Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: США будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем", - написал Остин в понедельник.
https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шеф Пентагона прибыл в Киев
Глава Пентагона Остин заявил в Киеве, что США продолжат поддержку Украины