https://ria.ru/20231120/ukraina-1910470722.html

"Поедают себя": в США на одном примере доказали обреченность Украины

"Поедают себя": в США на одном примере доказали обреченность Украины - РИА Новости, 20.11.2023

"Поедают себя": в США на одном примере доказали обреченность Украины

Украина находится в "печальном" положении, учитывая тот факт, что ей приходится привлекать к службе в ВСУ немолодых женщин, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T01:20

2023-11-20T01:20

2023-11-20T07:10

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина находится в "печальном" положении, учитывая тот факт, что ей приходится привлекать к службе в ВСУ немолодых женщин, такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.Так он прокомментировал видеоролик, выложенный советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко, на котором запечатлена женщина, воюющая в рядах ВСУ. По его словам, военнослужащей 54 года, у нее трое детей и уже шесть внуков."Положение, при котором стране нужно привлекать к борьбе 54-летних женщин, говорит о печальной реальности", — написал Риттер.Эксперт отдал женщине должное, так как она идет на риск, занимаясь опасной деятельностью, однако сам факт, что киевский режим привлекает к службе таких как она, по его словам, говорит о многом."Украина буквально поглощает себя", — заключил Риттер.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в октябре, что мобилизация будет ужесточаться, так как дефицит военнослужащих растет. По словам политика, летом ВСУ потерпели "стратегическое поражение" и теперь ряды Вооруженных сил необходимо восполнять.

https://ria.ru/20231119/ukraina-1910421784.html

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в мире, украина, сша, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины