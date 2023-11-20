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"Поедают себя": в США на одном примере доказали обреченность Украины - РИА Новости, 20.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:20 20.11.2023 (обновлено: 07:10 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910470722.html
"Поедают себя": в США на одном примере доказали обреченность Украины
"Поедают себя": в США на одном примере доказали обреченность Украины - РИА Новости, 20.11.2023
"Поедают себя": в США на одном примере доказали обреченность Украины
Украина находится в "печальном" положении, учитывая тот факт, что ей приходится привлекать к службе в ВСУ немолодых женщин, такое мнение высказал бывший... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T01:20
2023-11-20T07:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
скотт риттер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина находится в "печальном" положении, учитывая тот факт, что ей приходится привлекать к службе в ВСУ немолодых женщин, такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.Так он прокомментировал видеоролик, выложенный советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко, на котором запечатлена женщина, воюющая в рядах ВСУ. По его словам, военнослужащей 54 года, у нее трое детей и уже шесть внуков."Положение, при котором стране нужно привлекать к борьбе 54-летних женщин, говорит о печальной реальности", — написал Риттер.Эксперт отдал женщине должное, так как она идет на риск, занимаясь опасной деятельностью, однако сам факт, что киевский режим привлекает к службе таких как она, по его словам, говорит о многом."Украина буквально поглощает себя", — заключил Риттер.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в октябре, что мобилизация будет ужесточаться, так как дефицит военнослужащих растет. По словам политика, летом ВСУ потерпели "стратегическое поражение" и теперь ряды Вооруженных сил необходимо восполнять.
https://ria.ru/20231119/ukraina-1910421784.html
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в мире, украина, сша, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Поедают себя": в США на одном примере доказали обреченность Украины

Экс-разведчик Риттер: Украина "поедает себя", заставляя воевать бабушек

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Украина находится в "печальном" положении, учитывая тот факт, что ей приходится привлекать к службе в ВСУ немолодых женщин, такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.
Так он прокомментировал видеоролик, выложенный советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко, на котором запечатлена женщина, воюющая в рядах ВСУ. По его словам, военнослужащей 54 года, у нее трое детей и уже шесть внуков.
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"Положение, при котором стране нужно привлекать к борьбе 54-летних женщин, говорит о печальной реальности", — написал Риттер.
Эксперт отдал женщине должное, так как она идет на риск, занимаясь опасной деятельностью, однако сам факт, что киевский режим привлекает к службе таких как она, по его словам, говорит о многом.
«
"Украина буквально поглощает себя", — заключил Риттер.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в октябре, что мобилизация будет ужесточаться, так как дефицит военнослужащих растет. По словам политика, летом ВСУ потерпели "стратегическое поражение" и теперь ряды Вооруженных сил необходимо восполнять.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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