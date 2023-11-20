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Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в России - РИА Новости, 20.11.2023
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12:31 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/tuberkulez-1910538697.html
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в России - РИА Новости, 20.11.2023
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
Заболеваемость туберкулезом в России за последние пять лет снизилась более чем на 42%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T12:31
2023-11-20T12:31
общество
россия
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России за последние пять лет снизилась более чем на 42%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Сегодня мы видим снижение заболеваемости туберкулезом, снижение смертности, но тем не менее нельзя сегодня говорить об элиминации. Это еще рано. Да, Всемирная организация здравоохранения, учитывая наши с вами заслуги, исключила страну из числа имеющих высокое бремя туберкулеза. Мы видим, что снижение заболеваемости за последнее пятилетие – более чем на 42%, и снижение первичной диагностики – более чем на 34%", - сказал Мурашко на 12-м конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров, посвященном столетию со дня основания Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии. "Тем не менее, ни в коем случае мы не должны успокоиться и не должны снизить своего внимания. Элиминация для нас является серьезным вызовом", - добавил министр. Мурашко отметил, что в настоящее время борьба с туберкулезом остается одним из важных элементов работы всей системы здравоохранения. "Несмотря на то, что мы получили очень хорошие результаты по снижению заболеваемости, смертности... тем не менее туберкулез остается сегодня болезнью, которая требуем постоянного внимания. Ни в коем случае не ослабевает диагностический поиск и поиск новых методов лечения", - сказал он журналистам. Министр также сообщил, что в России в настоящее время разрабатывается ряд терапевтических вакцин против туберкулеза. "Одна из них уже заходит на клинические исследования. Это помощь в лечении пациентов с туберкулезом, фактически дополнительный, новый вариант терапии уже заболевших туберкулезом. Это то, что сегодня ожидает весь мир, наши ученые разработали такие вакцины. Надеемся, что это будет еще одно такое мощное оружие в борьбе с этим недугом", - сказал Мурашко. Он также отметил важную роль в борьбе с туберкулезом Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.
https://ria.ru/20231025/nauka-1904910169.html
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общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в России

Мурашко: заболеваемость туберкулезом за последние пять лет снизилась на 42%

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Заболеваемость туберкулезом в России за последние пять лет снизилась более чем на 42%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«
"Сегодня мы видим снижение заболеваемости туберкулезом, снижение смертности, но тем не менее нельзя сегодня говорить об элиминации. Это еще рано. Да, Всемирная организация здравоохранения, учитывая наши с вами заслуги, исключила страну из числа имеющих высокое бремя туберкулеза. Мы видим, что снижение заболеваемости за последнее пятилетие – более чем на 42%, и снижение первичной диагностики – более чем на 34%", - сказал Мурашко на 12-м конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров, посвященном столетию со дня основания Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.
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"Тем не менее, ни в коем случае мы не должны успокоиться и не должны снизить своего внимания. Элиминация для нас является серьезным вызовом", - добавил министр.
Мурашко отметил, что в настоящее время борьба с туберкулезом остается одним из важных элементов работы всей системы здравоохранения. "Несмотря на то, что мы получили очень хорошие результаты по снижению заболеваемости, смертности... тем не менее туберкулез остается сегодня болезнью, которая требуем постоянного внимания. Ни в коем случае не ослабевает диагностический поиск и поиск новых методов лечения", - сказал он журналистам.
Министр также сообщил, что в России в настоящее время разрабатывается ряд терапевтических вакцин против туберкулеза.
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"Одна из них уже заходит на клинические исследования. Это помощь в лечении пациентов с туберкулезом, фактически дополнительный, новый вариант терапии уже заболевших туберкулезом. Это то, что сегодня ожидает весь мир, наши ученые разработали такие вакцины. Надеемся, что это будет еще одно такое мощное оружие в борьбе с этим недугом", - сказал Мурашко.
Он также отметил важную роль в борьбе с туберкулезом Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии.
 
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