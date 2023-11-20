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Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику - РИА Новости, 20.11.2023
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21:21 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/tserkov-1910681028.html
Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику
Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику - РИА Новости, 20.11.2023
Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику
Суд на Украине подтвердил решение первой инстанции о передаче Крестовоздвиженской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T21:21
2023-11-20T21:21
украина
ситуация вокруг упц
каменец-подольский
хмельницкая область
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Суд на Украине подтвердил решение первой инстанции о передаче Крестовоздвиженской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в собственность национального заповедника "Каменец", утверждают в министерстве культуры страны. "Сегодня Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу религиозной организации "Крестовоздвиженская Украинская православная церковь", оставив без изменений решение суда первой инстанции. Оно вступило в законную силу", - говорится в сообщении на сайте минкультуры Украины. В ведомстве утверждают, что таким образом Крестовоздвиженскую церковь в городе Каменец-Подольский должны передать в собственность Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец". Министерство культуры Украины 14 июля сообщило, что хозяйственный суд Хмельницкой области обязал УПЦ передать церковь заповеднику "Каменец". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231120/ukraina-1910550550.html
https://ria.ru/20231117/mitropolit-1910073300.html
украина
каменец-подольский
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украина, ситуация вокруг упц, каменец-подольский, хмельницкая область
Украина, Ситуация вокруг УПЦ, Каменец-Подольский, Хмельницкая область
Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику

Минкульт Украины: суд подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику

© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Суд на Украине подтвердил решение первой инстанции о передаче Крестовоздвиженской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в собственность национального заповедника "Каменец", утверждают в министерстве культуры страны.
«
"Сегодня Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу религиозной организации "Крестовоздвиженская Украинская православная церковь", оставив без изменений решение суда первой инстанции. Оно вступило в законную силу", - говорится в сообщении на сайте минкультуры Украины.
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В ведомстве утверждают, что таким образом Крестовоздвиженскую церковь в городе Каменец-Подольский должны передать в собственность Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец".
Министерство культуры Украины 14 июля сообщило, что хозяйственный суд Хмельницкой области обязал УПЦ передать церковь заповеднику "Каменец".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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