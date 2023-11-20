Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику
Минкульт Украины: суд подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику
© Фото : Союз православных журналистов Ситуация на территории Киево-Печерской лавры
© Фото : Союз православных журналистов
Ситуация на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Суд на Украине подтвердил решение первой инстанции о передаче Крестовоздвиженской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в собственность национального заповедника "Каменец", утверждают в министерстве культуры страны.
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"Сегодня Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу религиозной организации "Крестовоздвиженская Украинская православная церковь", оставив без изменений решение суда первой инстанции. Оно вступило в законную силу", - говорится в сообщении на сайте минкультуры Украины.
В ведомстве утверждают, что таким образом Крестовоздвиженскую церковь в городе Каменец-Подольский должны передать в собственность Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец".
Министерство культуры Украины 14 июля сообщило, что хозяйственный суд Хмельницкой области обязал УПЦ передать церковь заповеднику "Каменец".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".