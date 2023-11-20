https://ria.ru/20231120/tserkov-1910681028.html

Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику

Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику - РИА Новости, 20.11.2023

Суд на Украине подтвердил передачу церкви УПЦ заповеднику

Суд на Украине подтвердил решение первой инстанции о передаче Крестовоздвиженской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T21:21

2023-11-20T21:21

2023-11-20T21:21

украина

ситуация вокруг упц

каменец-подольский

хмельницкая область

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Суд на Украине подтвердил решение первой инстанции о передаче Крестовоздвиженской церкви канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский в собственность национального заповедника "Каменец", утверждают в министерстве культуры страны. "Сегодня Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу религиозной организации "Крестовоздвиженская Украинская православная церковь", оставив без изменений решение суда первой инстанции. Оно вступило в законную силу", - говорится в сообщении на сайте минкультуры Украины. В ведомстве утверждают, что таким образом Крестовоздвиженскую церковь в городе Каменец-Подольский должны передать в собственность Национального историко-архитектурного заповедника "Каменец". Министерство культуры Украины 14 июля сообщило, что хозяйственный суд Хмельницкой области обязал УПЦ передать церковь заповеднику "Каменец". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231120/ukraina-1910550550.html

https://ria.ru/20231117/mitropolit-1910073300.html

украина

каменец-подольский

хмельницкая область

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украина, ситуация вокруг упц, каменец-подольский, хмельницкая область