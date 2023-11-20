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Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых
Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых - РИА Новости, 20.11.2023
Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал к международным трибуналам по Газе и Украине, где на скамье подсудимых должен... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:42
2023-11-20T17:42
2023-11-20T17:42
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леонид слуцкий (политик)
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал к международным трибуналам по Газе и Украине, где на скамье подсудимых должен оказаться главный "инвестор" - США. "Роль США в происходящем на Украине и в секторе Газа можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений. И сегодня в 78-ю годовщину начала работы Нюрнбергского процесса мы не должны забывать о том, что именно такая политика когда-то привела к фашизму и уничтожению миллионов людей. Действия Вашингтона рано или поздно получат оценку мирового сообщества. Призываю к международным трибуналам и по Газе, и по Украине, где на скамье подсудимых обязательно должен оказаться главный "инвестор" - Соединенные Штаты Америки. Как вам такой прогресс?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Президент США Джо Байден накануне своего 81-летия решил развить мысль о "разумных инвестициях" Соединенных Штатов в конфликты на Украине и Ближнем Востоке, также отметил политик. "В своей статье для Washington Post американский лидер утверждает, что оба кризиса "обернутся огромным прогрессом и сделают США более защищенными". По его словам, администрация Белого Дома намерена проводить "такую стратегию на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру", - отметил Слуцкий. Со времен Второй мировой войны произошло более 250 военных конфликтов, 80% из них - "дело рук США и их прихвостней в НАТО", подчеркнул он.
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в мире, сша, нато, лдпр, леонид слуцкий (политик), украина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, НАТО, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Украина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых
Слуцкий: США должны быть на скамье подсудимых на трибуналах по Газе и Украине