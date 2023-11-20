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Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых - РИА Новости, 20.11.2023
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17:42 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/tribunal-1910634945.html
Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых
Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых - РИА Новости, 20.11.2023
Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых
Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал к международным трибуналам по Газе и Украине, где на скамье подсудимых должен... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:42
2023-11-20T17:42
в мире
сша
нато
лдпр
леонид слуцкий (политик)
украина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал к международным трибуналам по Газе и Украине, где на скамье подсудимых должен оказаться главный "инвестор" - США. "Роль США в происходящем на Украине и в секторе Газа можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений. И сегодня в 78-ю годовщину начала работы Нюрнбергского процесса мы не должны забывать о том, что именно такая политика когда-то привела к фашизму и уничтожению миллионов людей. Действия Вашингтона рано или поздно получат оценку мирового сообщества. Призываю к международным трибуналам и по Газе, и по Украине, где на скамье подсудимых обязательно должен оказаться главный "инвестор" - Соединенные Штаты Америки. Как вам такой прогресс?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Президент США Джо Байден накануне своего 81-летия решил развить мысль о "разумных инвестициях" Соединенных Штатов в конфликты на Украине и Ближнем Востоке, также отметил политик. "В своей статье для Washington Post американский лидер утверждает, что оба кризиса "обернутся огромным прогрессом и сделают США более защищенными". По его словам, администрация Белого Дома намерена проводить "такую стратегию на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру", - отметил Слуцкий. Со времен Второй мировой войны произошло более 250 военных конфликтов, 80% из них - "дело рук США и их прихвостней в НАТО", подчеркнул он.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
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в мире, сша, нато, лдпр, леонид слуцкий (политик), украина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, НАТО, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Украина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых

Слуцкий: США должны быть на скамье подсудимых на трибуналах по Газе и Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал к международным трибуналам по Газе и Украине, где на скамье подсудимых должен оказаться главный "инвестор" - США.
"Роль США в происходящем на Украине и в секторе Газа можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений. И сегодня в 78-ю годовщину начала работы Нюрнбергского процесса мы не должны забывать о том, что именно такая политика когда-то привела к фашизму и уничтожению миллионов людей. Действия Вашингтона рано или поздно получат оценку мирового сообщества. Призываю к международным трибуналам и по Газе, и по Украине, где на скамье подсудимых обязательно должен оказаться главный "инвестор" - Соединенные Штаты Америки. Как вам такой прогресс?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Президент США Джо Байден накануне своего 81-летия решил развить мысль о "разумных инвестициях" Соединенных Штатов в конфликты на Украине и Ближнем Востоке, также отметил политик.
"В своей статье для Washington Post американский лидер утверждает, что оба кризиса "обернутся огромным прогрессом и сделают США более защищенными". По его словам, администрация Белого Дома намерена проводить "такую стратегию на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру", - отметил Слуцкий.
Со времен Второй мировой войны произошло более 250 военных конфликтов, 80% из них - "дело рук США и их прихвостней в НАТО", подчеркнул он.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Украина против Израиля: Байден выбрал, кому даст денег на войну
20 октября, 08:00
 
В миреСШАНАТОЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)УкраинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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