https://ria.ru/20231120/tribunal-1910634945.html

Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых

Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых - РИА Новости, 20.11.2023

Слуцкий призвал к трибуналам по Газе и Украине с США на скамье подсудимых

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал к международным трибуналам по Газе и Украине, где на скамье подсудимых должен... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:42

2023-11-20T17:42

2023-11-20T17:42

в мире

сша

нато

лдпр

леонид слуцкий (политик)

украина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал к международным трибуналам по Газе и Украине, где на скамье подсудимых должен оказаться главный "инвестор" - США. "Роль США в происходящем на Украине и в секторе Газа можно расценить как прямое спонсорство геноцида и военных преступлений. И сегодня в 78-ю годовщину начала работы Нюрнбергского процесса мы не должны забывать о том, что именно такая политика когда-то привела к фашизму и уничтожению миллионов людей. Действия Вашингтона рано или поздно получат оценку мирового сообщества. Призываю к международным трибуналам и по Газе, и по Украине, где на скамье подсудимых обязательно должен оказаться главный "инвестор" - Соединенные Штаты Америки. Как вам такой прогресс?" - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Президент США Джо Байден накануне своего 81-летия решил развить мысль о "разумных инвестициях" Соединенных Штатов в конфликты на Украине и Ближнем Востоке, также отметил политик. "В своей статье для Washington Post американский лидер утверждает, что оба кризиса "обернутся огромным прогрессом и сделают США более защищенными". По его словам, администрация Белого Дома намерена проводить "такую стратегию на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру", - отметил Слуцкий. Со времен Второй мировой войны произошло более 250 военных конфликтов, 80% из них - "дело рук США и их прихвостней в НАТО", подчеркнул он.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

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в мире, сша, нато, лдпр, леонид слуцкий (политик), украина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году