https://ria.ru/20231120/transport-1910649178.html

Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте

Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте - РИА Новости, 20.11.2023

Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте

Российским властям необходимо повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится всё более популярным среди жителей страны, заявил... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:38

2023-11-20T18:38

2023-11-20T20:54

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российским властям необходимо повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится всё более популярным среди жителей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов."На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится всё более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный", - сказал Путин.Он отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится свыше 10 миллиардов человек. По словам Путина, необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.

https://ria.ru/20230918/putin-1897055439.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин