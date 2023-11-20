https://ria.ru/20231120/transport-1910649178.html
Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте
Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте - РИА Новости, 20.11.2023
Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте
Российским властям необходимо повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится всё более популярным среди жителей страны, заявил... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:38
2023-11-20T18:38
2023-11-20T20:54
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российским властям необходимо повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится всё более популярным среди жителей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов."На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится всё более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный", - сказал Путин.Он отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится свыше 10 миллиардов человек. По словам Путина, необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.
https://ria.ru/20230918/putin-1897055439.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин призвал повышать комфорт поездок на общественном транспорте
Путин поручил повышать скорость и комфорт общественного транспорта
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российским властям необходимо повышать скорость и комфортность общественного транспорта, он становится всё более популярным среди жителей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов.
"На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И, конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится всё более популярным. Люди выбирают его как более быстрый и экономичный", - сказал Путин.
Он отметил, что в России автобусами, троллейбусами и трамваями в год перевозится свыше 10 миллиардов человек. По словам Путина, необходимо комплексно улучшать систему перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, на сельских территориях.
Путин поручил проверить обеспеченность общественного транспорта водителями