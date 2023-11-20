https://ria.ru/20231120/transport-1910541486.html

Путин поучаствует в передаче регионам техники для общественного транспорта

Путин поучаствует в передаче регионам техники для общественного транспорта - РИА Новости, 20.11.2023

Путин поучаствует в передаче регионам техники для общественного транспорта

Президент РФ Владимир Путин в понедельник по видеосвязи примет участие в церемонии передачи субъектам РФ крупной партии нового общественного транспорта, во... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T12:41

2023-11-20T12:41

2023-11-20T12:41

дмитрий песков

владимир путин

виталий савельев

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник по видеосвязи примет участие в церемонии передачи субъектам РФ крупной партии нового общественного транспорта, во время мероприятия с докладом об обновлении парка в регионах выступит министр транспорта РФ Виталий Савельев, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это будет мероприятие, в ходе которого будет передаваться новая техника для обновления общественного транспорта в субъектах России. Вы знаете, что сейчас осуществляется достаточно широкомасштабная программа по обновлению общественного транспорта, и вот крупная партия в самых разных регионах сегодня будет передаваться для эксплуатации", - сказал Песков. Он отметил, что Путин выступит в начале мероприятия, также прозвучит доклад Савельева о ситуации по обновлению парка общественного транспорта в регионах в целом, также будут выступать крупнейшие автопроизводители и главы соответствующих субъектов. "Другие беседы и совещания у президента будут носить закрытый характер, работает он сегодня в Ново-Огарево", - отметил Песков.

https://ria.ru/20230918/putin-1897055439.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, владимир путин, виталий савельев