Путин и Мишустин поздравили работников транспортной отрасли с праздником
Путин оценил вклад работников транспортной отрасли в развитие экономики России
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам транспортной отрасли России отметил их вклад в развитии экономики и социальной сферы страны, сообщили на сайте Кремля.
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"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника транспорта. Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России", — говорится в поздравительной телеграмме.
Путин рассчитывает, что форум и выставка "Транспорт России", которые по традиции проходят в Москве, даст старт новым деловым инициативам, позволит наметить амбициозные планы на будущее.
Премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил, что отрасль успешно адаптировалась к внешним ограничениям, серьезным вызовам и демонстрирует устойчивый рост.
"Желаю вам новых успехов и достижений. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям", — отметил глава правительства.
Мишустин выразил уверенность, что компетентность, энергия, целеустремленность работников отрасли и впредь будут главными составляющими подхода к работе и помогут выполнить намеченные планы.