https://ria.ru/20231120/transport-1910496815.html

Путин и Мишустин поздравили работников транспортной отрасли с праздником

Путин и Мишустин поздравили работников транспортной отрасли с праздником - РИА Новости, 20.11.2023

Путин и Мишустин поздравили работников транспортной отрасли с праздником

Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам транспортной отрасли России отметил их вклад в развитии экономики и социальной сферы страны,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:31

2023-11-20T09:31

2023-11-20T17:36

россия

москва

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам транспортной отрасли России отметил их вклад в развитии экономики и социальной сферы страны, сообщили на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника транспорта. Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России", — говорится в поздравительной телеграмме.Путин рассчитывает, что форум и выставка "Транспорт России", которые по традиции проходят в Москве, даст старт новым деловым инициативам, позволит наметить амбициозные планы на будущее.Премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил, что отрасль успешно адаптировалась к внешним ограничениям, серьезным вызовам и демонстрирует устойчивый рост."Желаю вам новых успехов и достижений. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям", — отметил глава правительства.Мишустин выразил уверенность, что компетентность, энергия, целеустремленность работников отрасли и впредь будут главными составляющими подхода к работе и помогут выполнить намеченные планы.

https://ria.ru/20231120/transport-1910541486.html

https://ria.ru/20231115/putin-1909646430.html

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Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин, общество