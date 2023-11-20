Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мишустин поздравили работников транспортной отрасли с праздником - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 20.11.2023 (обновлено: 17:36 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/transport-1910496815.html
Путин и Мишустин поздравили работников транспортной отрасли с праздником
Путин и Мишустин поздравили работников транспортной отрасли с праздником - РИА Новости, 20.11.2023
Путин и Мишустин поздравили работников транспортной отрасли с праздником
Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам транспортной отрасли России отметил их вклад в развитии экономики и социальной сферы страны,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:31
2023-11-20T17:36
россия
москва
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам транспортной отрасли России отметил их вклад в развитии экономики и социальной сферы страны, сообщили на сайте Кремля.&quot;Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника транспорта. Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России&quot;, — говорится в поздравительной телеграмме.Путин рассчитывает, что форум и выставка "Транспорт России", которые по традиции проходят в Москве, даст старт новым деловым инициативам, позволит наметить амбициозные планы на будущее.Премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил, что отрасль успешно адаптировалась к внешним ограничениям, серьезным вызовам и демонстрирует устойчивый рост."Желаю вам новых успехов и достижений. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям", — отметил глава правительства.Мишустин выразил уверенность, что компетентность, энергия, целеустремленность работников отрасли и впредь будут главными составляющими подхода к работе и помогут выполнить намеченные планы.
https://ria.ru/20231120/transport-1910541486.html
https://ria.ru/20231115/putin-1909646430.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_46123070474ab75de9c30d91b65f18f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, общество
Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Путин и Мишустин поздравили работников транспортной отрасли с праздником

Путин оценил вклад работников транспортной отрасли в развитие экономики России

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам транспортной отрасли России отметил их вклад в развитии экономики и социальной сферы страны, сообщили на сайте Кремля.
«

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работника транспорта. Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России", — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин рассчитывает, что форум и выставка "Транспорт России", которые по традиции проходят в Москве, даст старт новым деловым инициативам, позволит наметить амбициозные планы на будущее.
Премьер-министр Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил, что отрасль успешно адаптировалась к внешним ограничениям, серьезным вызовам и демонстрирует устойчивый рост.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Путин поучаствует в передаче регионам техники для общественного транспорта
12:41
"Желаю вам новых успехов и достижений. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям", — отметил глава правительства.
Мишустин выразил уверенность, что компетентность, энергия, целеустремленность работников отрасли и впредь будут главными составляющими подхода к работе и помогут выполнить намеченные планы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Путин поздравил ЦИК с 30-летием избирательной системы России
15 ноября, 17:39
 
РоссияМоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала