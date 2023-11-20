https://ria.ru/20231120/tramp-1910496268.html
Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой
Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой - РИА Новости, 20.11.2023
Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой
Экс-президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах и заявил, что он сделает страну "снова... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:26
2023-11-20T09:26
2023-11-20T09:26
в мире
аргентина
сша
дональд трамп
хавьер милей
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах и заявил, что он сделает страну "снова великой". "Я очень горжусь вами. Вы измените свою страну и сделаете Аргентину снова великой", - написал Трамп в социальной сети Truth Social, его слова приводит газета Washington Post. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, сша, дональд трамп, хавьер милей
В мире, Аргентина, США, Дональд Трамп, Хавьер Милей
Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой
Трамп: новый президент Аргентины изменит страну и сделает ее снова великой