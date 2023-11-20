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Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой - РИА Новости, 20.11.2023
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09:26 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/tramp-1910496268.html
Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой
Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой - РИА Новости, 20.11.2023
Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой
Экс-президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах и заявил, что он сделает страну "снова... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:26
2023-11-20T09:26
в мире
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дональд трамп
хавьер милей
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах и заявил, что он сделает страну "снова великой". "Я очень горжусь вами. Вы измените свою страну и сделаете Аргентину снова великой", - написал Трамп в социальной сети Truth Social, его слова приводит газета Washington Post. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря.
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в мире, аргентина, сша, дональд трамп, хавьер милей
В мире, Аргентина, США, Дональд Трамп, Хавьер Милей
Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой

Трамп: новый президент Аргентины изменит страну и сделает ее снова великой

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах и заявил, что он сделает страну "снова великой".
"Я очень горжусь вами. Вы измените свою страну и сделаете Аргентину снова великой", - написал Трамп в социальной сети Truth Social, его слова приводит газета Washington Post.
В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря.
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Человек с бензопилой: что известно о новом президенте Аргентины Милее
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В миреАргентинаСШАДональд ТрампХавьер Милей
 
 
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