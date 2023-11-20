https://ria.ru/20231120/tramp-1910496268.html

Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой

Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой - РИА Новости, 20.11.2023

Трамп заявил, что новый президент Аргентины сделает страну снова великой

Экс-президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах и заявил, что он сделает страну "снова... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T09:26

2023-11-20T09:26

2023-11-20T09:26

в мире

аргентина

сша

дональд трамп

хавьер милей

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп поздравил новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея с победой на выборах и заявил, что он сделает страну "снова великой". "Я очень горжусь вами. Вы измените свою страну и сделаете Аргентину снова великой", - написал Трамп в социальной сети Truth Social, его слова приводит газета Washington Post. В воскресенье победу на выборах президента Аргентины одержал крайне правый политик Хавьер Милей, обогнав своего противника, - кандидата от правящей партии Серхио Массу - на 10 процентных пунктов. Он вступит в должность 10 декабря.

https://ria.ru/20231120/miley-1910474979.html

аргентина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, аргентина, сша, дональд трамп, хавьер милей