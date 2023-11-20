https://ria.ru/20231120/tatarstan-1910615716.html
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
В Татарстане объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.11.2023
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Сильный снег и ледяной дождь ожидаются в Татарстане в ночь на вторник и ближайшие дни, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУМЧС России по РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T16:40
2023-11-20T16:40
2023-11-20T16:40
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КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости. Сильный снег и ледяной дождь ожидаются в Татарстане в ночь на вторник и ближайшие дни, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУМЧС России по Татарстану. "От управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение об очень сильном снеге… В конце дня и вечером 20 ноября, с сохранением ночью и днем 21 ноября пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, днем на востоке республики с ледяным дождем. Ночью и утром локально ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении. Также местами прогнозируется туман, сильный восточный ветер и метели, днем местами образуется гололед. Температура ночью составит минус 2-7 градусов, днем - от минус 3 до плюс 1 градуса. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат, сильная гололедица. По информации синоптиков, в среду, 22 ноября, сохранятся умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами с ледяным дождем и гололедными отложениями. Усилится ветер до 15-20 метров в секунду, ожидаются метели. В четверг, 23 ноября, с отходом циклона дальше на северо-восток ночью сохранятся снег, метели и сильный ветер. Днем сохранится небольшой снег. Количество осадков по республике с 20 по 23 ноября составит от половины месячной нормы до нормы. ГУМЧС России по Татарстану призвало автолюбителей соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность при передвижении и переходе проезжей части.
https://ria.ru/20231119/prokopevsk-1910400590.html
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общество, россия, республика татарстан (татарстан), гу мчс по республике татарстан
Общество, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), ГУ МЧС по республике Татарстан
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
В Татарстане ожидается сильный снег и ледяной дождь
КАЗАНЬ, 20 ноя – РИА Новости.
Сильный снег и ледяной дождь ожидаются в Татарстане в ночь на вторник и ближайшие дни, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает
ГУМЧС России по Татарстану.
«
"От управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение об очень сильном снеге… В конце дня и вечером 20 ноября, с сохранением ночью и днем 21 ноября пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега, днем на востоке республики с ледяным дождем. Ночью и утром локально ожидается очень сильный снег", - говорится в сообщении.
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Также местами прогнозируется туман, сильный восточный ветер и метели, днем местами образуется гололед. Температура ночью составит минус 2-7 градусов, днем - от минус 3 до плюс 1 градуса. На дорогах ожидаются снежные заносы, накат, сильная гололедица.
По информации синоптиков, в среду, 22 ноября, сохранятся умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега, местами с ледяным дождем и гололедными отложениями. Усилится ветер до 15-20 метров в секунду, ожидаются метели. В четверг, 23 ноября, с отходом циклона дальше на северо-восток ночью сохранятся снег, метели и сильный ветер. Днем сохранится небольшой снег.
Количество осадков по республике с 20 по 23 ноября составит от половины месячной нормы до нормы.
ГУМЧС России по Татарстану призвало автолюбителей соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность при передвижении и переходе проезжей части.
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