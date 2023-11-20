https://ria.ru/20231120/tarify-1910578420.html

Тарифы на проезд в транспорте Петербурга в 2024 году повышать не будут

Тарифы на проезд в транспорте Петербурга в 2024 году повышать не будут - РИА Новости, 20.11.2023

Тарифы на проезд в транспорте Петербурга в 2024 году повышать не будут

По решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стоимость проезда в наземном городском общественном транспорте и метрополитене в 2024 году не... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T14:57

2023-11-20T14:57

2023-11-20T15:36

общество

санкт-петербург

александр беглов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590269729_0:34:3317:1900_1920x0_80_0_0_3befc1f1cde712ab93227c20adee4c5b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. По решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стоимость проезда в наземном городском общественном транспорте и метрополитене в 2024 году не изменится, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора. Правительство Петербурга при планировании бюджета рассматривало вопрос индексации тарифов на транспортные услуги в размере 4,95%. В этом случае стоимость проезда, например, по гостевому тарифу в следующем году увеличилась бы на 3 рубля: в метрополитене – с 70 до 73 рублей, в наземном городском общественном транспорте – с 65 до 68 рублей, а месячный единый билет, который включает в себя проезд на трамвае, троллейбусе, автобусе и метро, подорожал бы на 181 рубль – с 3665 до 3846 рублей. "По решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова для снижения финансовой нагрузки на петербуржцев стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте в 2024 году не изменится", - говорится в сообщении.По информации комитета по транспорту, это решение позволит сэкономить жителям Северной столицы более 2 миллиардов рублей. Разница между стоимостью проезда, оплачиваемой петербуржцами, и фактическими расходами транспортных организаций будет компенсирована за счет средств бюджета. Как сообщают власти, тарифная политика города остается социально ориентированной и сохранит минимальную стоимость проезда для школьников, студентов и пенсионеров, чья доля поездок в общественном транспорте составляет порядка 40%. Для жителей Петербурга продолжит действовать широкая линейка возможностей по льготной оплате проезда. Кроме того, по решению губернатора Петербурга стоимость поездки в пригородных электропоездах в следующем году также не изменится. Кроме того, в Петербурге в 2024 году оставят без изменений плату за пользование зоной платной парковки, предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, а также размеры предельных наценок на продукцию, реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных организациях.

https://ria.ru/20231031/peterburg-1906400285.html

https://ria.ru/20231114/peterburg-1909404505.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, александр беглов