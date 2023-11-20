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Тарифы на проезд в транспорте Петербурга в 2024 году повышать не будут - РИА Новости, 20.11.2023
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14:57 20.11.2023 (обновлено: 15:36 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/tarify-1910578420.html
Тарифы на проезд в транспорте Петербурга в 2024 году повышать не будут
Тарифы на проезд в транспорте Петербурга в 2024 году повышать не будут - РИА Новости, 20.11.2023
Тарифы на проезд в транспорте Петербурга в 2024 году повышать не будут
По решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стоимость проезда в наземном городском общественном транспорте и метрополитене в 2024 году не... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T14:57
2023-11-20T15:36
общество
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. По решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стоимость проезда в наземном городском общественном транспорте и метрополитене в 2024 году не изменится, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора. Правительство Петербурга при планировании бюджета рассматривало вопрос индексации тарифов на транспортные услуги в размере 4,95%. В этом случае стоимость проезда, например, по гостевому тарифу в следующем году увеличилась бы на 3 рубля: в метрополитене – с 70 до 73 рублей, в наземном городском общественном транспорте – с 65 до 68 рублей, а месячный единый билет, который включает в себя проезд на трамвае, троллейбусе, автобусе и метро, подорожал бы на 181 рубль – с 3665 до 3846 рублей. &quot;По решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова для снижения финансовой нагрузки на петербуржцев стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте в 2024 году не изменится&quot;, - говорится в сообщении.По информации комитета по транспорту, это решение позволит сэкономить жителям Северной столицы более 2 миллиардов рублей. Разница между стоимостью проезда, оплачиваемой петербуржцами, и фактическими расходами транспортных организаций будет компенсирована за счет средств бюджета. Как сообщают власти, тарифная политика города остается социально ориентированной и сохранит минимальную стоимость проезда для школьников, студентов и пенсионеров, чья доля поездок в общественном транспорте составляет порядка 40%. Для жителей Петербурга продолжит действовать широкая линейка возможностей по льготной оплате проезда. Кроме того, по решению губернатора Петербурга стоимость поездки в пригородных электропоездах в следующем году также не изменится. Кроме того, в Петербурге в 2024 году оставят без изменений плату за пользование зоной платной парковки, предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, а также размеры предельных наценок на продукцию, реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных организациях.
https://ria.ru/20231031/peterburg-1906400285.html
https://ria.ru/20231114/peterburg-1909404505.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов
Общество, Санкт-Петербург, Александр Беглов

Тарифы на проезд в транспорте Петербурга в 2024 году повышать не будут

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПассажиры на станции метро "Петроградская" в Санкт-Петербурге
Пассажиры на станции метро Петроградская в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Пассажиры на станции метро "Петроградская" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. По решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова стоимость проезда в наземном городском общественном транспорте и метрополитене в 2024 году не изменится, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.
Правительство Петербурга при планировании бюджета рассматривало вопрос индексации тарифов на транспортные услуги в размере 4,95%. В этом случае стоимость проезда, например, по гостевому тарифу в следующем году увеличилась бы на 3 рубля: в метрополитене – с 70 до 73 рублей, в наземном городском общественном транспорте – с 65 до 68 рублей, а месячный единый билет, который включает в себя проезд на трамвае, троллейбусе, автобусе и метро, подорожал бы на 181 рубль – с 3665 до 3846 рублей.
«

"По решению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова для снижения финансовой нагрузки на петербуржцев стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте в 2024 году не изменится", - говорится в сообщении.

По информации комитета по транспорту, это решение позволит сэкономить жителям Северной столицы более 2 миллиардов рублей.
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Разница между стоимостью проезда, оплачиваемой петербуржцами, и фактическими расходами транспортных организаций будет компенсирована за счет средств бюджета.
Как сообщают власти, тарифная политика города остается социально ориентированной и сохранит минимальную стоимость проезда для школьников, студентов и пенсионеров, чья доля поездок в общественном транспорте составляет порядка 40%. Для жителей Петербурга продолжит действовать широкая линейка возможностей по льготной оплате проезда.
Кроме того, по решению губернатора Петербурга стоимость поездки в пригородных электропоездах в следующем году также не изменится.
Кроме того, в Петербурге в 2024 году оставят без изменений плату за пользование зоной платной парковки, предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, а также размеры предельных наценок на продукцию, реализуемую организациями общественного питания в общеобразовательных организациях.
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