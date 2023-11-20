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Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки" - РИА Новости, 20.11.2023
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17:59 20.11.2023 (обновлено: 18:15 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/tanuki-1910641946.html
Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки"
Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки" - РИА Новости, 20.11.2023
Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки"
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:59
2023-11-20T18:15
происшествия
россия
александр орлов
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Орлова А.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде, отметив, что дата его рассмотрения пока не назначена. По данным суда, ему вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в розыск МВД РФ. Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", он также был президентом холдинга Bulldozer Group. В сентябре 2022 года "Ведомости" писали, что Орлов продал все свои российские активы.
https://ria.ru/20231116/tanuki-1909811643.html
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происшествия, россия, александр орлов
Происшествия, Россия, Александр Орлов
Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки"

Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки" Орлова

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкРесторатор Александр Орлов
Ресторатор Александр Орлов - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Ресторатор Александр Орлов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Орлова А.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде, отметив, что дата его рассмотрения пока не назначена. По данным суда, ему вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в розыск МВД РФ.
Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", он также был президентом холдинга Bulldozer Group. В сентябре 2022 года "Ведомости" писали, что Орлов продал все свои российские активы.
Александр Орлов
В TanukiFamily прокомментировали розыск основателя "Тануки" и "Ерша" Орлова
16 ноября, 13:16
 
ПроисшествияРоссияАлександр Орлов
 
 
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