https://ria.ru/20231120/tanuki-1910641946.html
Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки"
Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки" - РИА Новости, 20.11.2023
Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки"
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба,... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:59
2023-11-20T17:59
2023-11-20T18:15
происшествия
россия
александр орлов
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Орлова А.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде, отметив, что дата его рассмотрения пока не назначена. По данным суда, ему вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в розыск МВД РФ. Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", он также был президентом холдинга Bulldozer Group. В сентябре 2022 года "Ведомости" писали, что Орлов продал все свои российские активы.
https://ria.ru/20231116/tanuki-1909811643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, александр орлов
Происшествия, Россия, Александр Орлов
Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки"
Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки" Орлова
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Орлова А.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде, отметив, что дата его рассмотрения пока не назначена. По данным суда, ему вменяется статья 165 УК РФ
(причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в розыск МВД РФ.
Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", он также был президентом холдинга Bulldozer Group. В сентябре 2022 года "Ведомости" писали, что Орлов продал все свои российские активы.
В TanukiFamily прокомментировали розыск основателя "Тануки" и "Ерша" Орлова