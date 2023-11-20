https://ria.ru/20231120/tanuki-1910641946.html

Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки"

Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки" - РИА Новости, 20.11.2023

Следствие попросило о заочной санкции на арест основателя "Тануки"

Следствие просит заочно выдать санкцию на арест основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба,... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T17:59

2023-11-20T17:59

2023-11-20T18:15

происшествия

россия

александр орлов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909790753_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_317c9aee168cdfc9db95e8ccee1d7a28.jpg

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест основателя сетей ресторанов "Тануки" и "Ерш" Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Орлова А.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде, отметив, что дата его рассмотрения пока не назначена. По данным суда, ему вменяется статья 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба группой лиц). Ранее он был объявлен в розыск МВД РФ. Орлов - ресторатор, основатель сети "Тануки", он также был президентом холдинга Bulldozer Group. В сентябре 2022 года "Ведомости" писали, что Орлов продал все свои российские активы.

https://ria.ru/20231116/tanuki-1909811643.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, александр орлов