https://ria.ru/20231120/tailand-1910508192.html

Премьер Таиланда пригласил Байдена посетить королевство

Премьер Таиланда пригласил Байдена посетить королевство - РИА Новости, 20.11.2023

Премьер Таиланда пригласил Байдена посетить королевство

Президент США Джо Байден получил приглашение от премьера Таиланда Сеттхи Тхависина посетить страну, этот визит может стать первым за более чем десять лет... РИА Новости, 20.11.2023

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2023-11-20T10:40

2023-11-20T11:01

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден получил приглашение от премьера Таиланда Сеттхи Тхависина посетить страну, этот визит может стать первым за более чем десять лет официальным визитом американского лидера в королевство, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на премьер-министра Таиланда. По данным издания, Тхависин провел беседу с Байденом во время торжественного ужина, посвященного завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско 19 ноября. Тайский премьер заверил, что Таиланд готов стать производственной базой для крупных американских компаний, и пригласил президента США посетить страну. Последним президентом США, посетившим Таиланд с официальным визитом, стал Барак Обама в ноябре 2012 года. На данный момент нет информации о решении Байдена и датах поездки. "Я встретился с несколькими крупнейшими компаниями в США, и большинство из них заинтересованы в инвестировании в Таиланд, например, Tesla, которая хочет создать производственную базу для электромобилей здесь (в Таиланде – ред.). На следующей неделе некоторые из ее руководителей прилетят, чтобы осмотреть потенциальную локацию для завода", - приводит издание слова премьер-министра. Таиланд, один из крупнейших в Азии производителей и экспортеров автомобилей, в последние годы предлагает особые льготы и условия инвесторам в промышленность по производству электромобилей и аккумуляторных батарей для них. Несколько компаний-производителей электромобилей из КНР уже подписали соглашения с таиландскими партнерами о создании производств на территории страны. В конце сентября нынешнего года в рамках 78 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Тхависин сообщил, что американская компания Tesla рассматривает возможность строительства завода по производству электромобилей в Таиланде. В минувшую пятницу на полях саммита АТЭС Тхависин провел переговоры с руководителями американских техногигантов Amazon, Google, Microsoft. Они согласились инвестировать в экономику Таиланда около 300 миллиардов батов (8,46 миллиарда долларов), стимулируя развитие цифровых технологий и повышая конкурентоспособность страны в этой сфере. В частности, все три компании заинтересованы в строительстве дата-центров и внедрении облачных технологий на территории королевства. Также в рамах саммита АТЭС Тхависин презентовал американским инвесторам проект создания "сухопутного моста" в обход Малаккского пролива. Он, в частности, предусматривает строительство портов на берегу Андаманского моря и Сиамского залива. Стоимость инициативы оценивается примерно в 1 триллион бат (около 28 миллиардов долларов). Проект должен стать альтернативой транспортировке грузов через Малаккский пролив, так как сократит время и стоимость перевозки. Таиланд и США установили дипломатические отношения в 1833 году, подписав Договор о дружбе и торговле. После окончания Второй мировой войны стороны значительно расширили отношения в области дипломатии, безопасности и торговли. В период войны США в Индокитае (1964 – 1973) Таиланд выполнял роль тактического тыла войск США и базы американской бомбардировочной авиации. В 2003 году Таиланд получил статус ключевого военно-стратегического союзника США вне рамок НАТО. В настоящее время союзные отношения Таиланда и США продолжаются, однако на их развитие оказывает значительное влияние глубокая экономическая вовлеченность Китая в экономику Таиланда и нежелание таиландского руководства допустить дальнейшего превращения страны и региона Юго-Восточной Азии в арену китайско-американского соперничества. По данным торгового представительства США, в 2022 году объем американских инвестиций в экономику Таиланда составил 15,8 миллиарда долларов, что почти на 3% больше показателя 2021 года.

https://ria.ru/20230526/f-35-1874243373.html

https://ria.ru/20231021/protesty-1904318241.html

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Дарья Буймова

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