Премьер Таиланда пригласил Байдена посетить королевство
Премьер Таиланда впервые за десять лет пригласил главу США посетить страну
© iStock.com / tawanlubfahВид на Большой дворец в Бангкоке, Таиланд
© iStock.com / tawanlubfah
Вид на Большой дворец в Бангкоке, Таиланд. Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден получил приглашение от премьера Таиланда Сеттхи Тхависина посетить страну, этот визит может стать первым за более чем десять лет официальным визитом американского лидера в королевство, сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на премьер-министра Таиланда.
По данным издания, Тхависин провел беседу с Байденом во время торжественного ужина, посвященного завершению саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско 19 ноября. Тайский премьер заверил, что Таиланд готов стать производственной базой для крупных американских компаний, и пригласил президента США посетить страну.
Последним президентом США, посетившим Таиланд с официальным визитом, стал Барак Обама в ноябре 2012 года. На данный момент нет информации о решении Байдена и датах поездки.
"Я встретился с несколькими крупнейшими компаниями в США, и большинство из них заинтересованы в инвестировании в Таиланд, например, Tesla, которая хочет создать производственную базу для электромобилей здесь (в Таиланде – ред.). На следующей неделе некоторые из ее руководителей прилетят, чтобы осмотреть потенциальную локацию для завода", - приводит издание слова премьер-министра.
Таиланд, один из крупнейших в Азии производителей и экспортеров автомобилей, в последние годы предлагает особые льготы и условия инвесторам в промышленность по производству электромобилей и аккумуляторных батарей для них. Несколько компаний-производителей электромобилей из КНР уже подписали соглашения с таиландскими партнерами о создании производств на территории страны.
В минувшую пятницу на полях саммита АТЭС Тхависин провел переговоры с руководителями американских техногигантов Amazon, Google, Microsoft. Они согласились инвестировать в экономику Таиланда около 300 миллиардов батов (8,46 миллиарда долларов), стимулируя развитие цифровых технологий и повышая конкурентоспособность страны в этой сфере. В частности, все три компании заинтересованы в строительстве дата-центров и внедрении облачных технологий на территории королевства.
Также в рамах саммита АТЭС Тхависин презентовал американским инвесторам проект создания "сухопутного моста" в обход Малаккского пролива. Он, в частности, предусматривает строительство портов на берегу Андаманского моря и Сиамского залива. Стоимость инициативы оценивается примерно в 1 триллион бат (около 28 миллиардов долларов). Проект должен стать альтернативой транспортировке грузов через Малаккский пролив, так как сократит время и стоимость перевозки.
Таиланд и США установили дипломатические отношения в 1833 году, подписав Договор о дружбе и торговле. После окончания Второй мировой войны стороны значительно расширили отношения в области дипломатии, безопасности и торговли. В период войны США в Индокитае (1964 – 1973) Таиланд выполнял роль тактического тыла войск США и базы американской бомбардировочной авиации. В 2003 году Таиланд получил статус ключевого военно-стратегического союзника США вне рамок НАТО. В настоящее время союзные отношения Таиланда и США продолжаются, однако на их развитие оказывает значительное влияние глубокая экономическая вовлеченность Китая в экономику Таиланда и нежелание таиландского руководства допустить дальнейшего превращения страны и региона Юго-Восточной Азии в арену китайско-американского соперничества.
По данным торгового представительства США, в 2022 году объем американских инвестиций в экономику Таиланда составил 15,8 миллиарда долларов, что почти на 3% больше показателя 2021 года.