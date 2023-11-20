https://ria.ru/20231120/taganay-1910649273.html

В нацпарке "Таганай" провели следственные мероприятия

В нацпарке "Таганай" провели следственные мероприятия - РИА Новости, 20.11.2023

В нацпарке "Таганай" провели следственные мероприятия

Следственные мероприятия проводятся в понедельник в национальном парке "Таганай" в Челябинской области после задержания его бывшего руководителя Алексея... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T18:38

2023-11-20T18:38

2023-11-20T18:39

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Следственные мероприятия проводятся в понедельник в национальном парке "Таганай" в Челябинской области после задержания его бывшего руководителя Алексея Яковлева, который сейчас занимает пост замдиректора департамента в Минприроды РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе нацпарка. Ранее в Минприроды России сообщили о задержании замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексея Яковлева. Ведомство отметило, что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай". "Сегодня проводятся следственные мероприятия. На работе нацпарка с туристами это не отражается", - сказали в пресс-службе "Таганая". Яковлев начал работу в министерстве в январе 2021 года. С 2010 года он занимал должность директора национального парка "Таганай" в Челябинской области. Нацпарк "Таганай" создан 5 марта 1991 года, его площадь составляет 56,8 тысячи гектаров. На территории парка произрастает 749 видов сосудистых растений, в том числе 12 видов включены в Красную Книгу РФ, обитают 56 видов млекопитающих, 192 вида птиц, также в парке находится самая крупная каменная россыпь – Большая Каменная река длиной 6 километров, шириной 100-200 метров и глубиной до 4-6 метров.

https://ria.ru/20231120/minprirody-1910609659.html

челябинская область

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министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), челябинская область