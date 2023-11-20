Рейтинг@Mail.ru
В нацпарке "Таганай" провели следственные мероприятия - РИА Новости, 20.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 20.11.2023 (обновлено: 18:39 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/taganay-1910649273.html
В нацпарке "Таганай" провели следственные мероприятия
В нацпарке "Таганай" провели следственные мероприятия - РИА Новости, 20.11.2023
В нацпарке "Таганай" провели следственные мероприятия
Следственные мероприятия проводятся в понедельник в национальном парке "Таганай" в Челябинской области после задержания его бывшего руководителя Алексея... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T18:38
2023-11-20T18:39
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/70/408187070_0:286:3000:1974_1920x0_80_0_0_e0b59014780efd141fda1fe6d760dacd.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Следственные мероприятия проводятся в понедельник в национальном парке "Таганай" в Челябинской области после задержания его бывшего руководителя Алексея Яковлева, который сейчас занимает пост замдиректора департамента в Минприроды РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе нацпарка. Ранее в Минприроды России сообщили о задержании замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексея Яковлева. Ведомство отметило, что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай". "Сегодня проводятся следственные мероприятия. На работе нацпарка с туристами это не отражается", - сказали в пресс-службе "Таганая". Яковлев начал работу в министерстве в январе 2021 года. С 2010 года он занимал должность директора национального парка "Таганай" в Челябинской области. Нацпарк "Таганай" создан 5 марта 1991 года, его площадь составляет 56,8 тысячи гектаров. На территории парка произрастает 749 видов сосудистых растений, в том числе 12 видов включены в Красную Книгу РФ, обитают 56 видов млекопитающих, 192 вида птиц, также в парке находится самая крупная каменная россыпь – Большая Каменная река длиной 6 километров, шириной 100-200 метров и глубиной до 4-6 метров.
https://ria.ru/20231120/minprirody-1910609659.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40818/70/408187070_245:0:2906:1996_1920x0_80_0_0_8d234fff1ecaad7c51b0aa27f46070f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), челябинская область
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Челябинская область
В нацпарке "Таганай" провели следственные мероприятия

В нацпарке "Таганай" провели следственные мероприятия после задержания экс-главы

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкПейзаж национального парка Таганай
Пейзаж национального парка Таганай - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Перейти в медиабанк
Пейзаж национального парка Таганай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Следственные мероприятия проводятся в понедельник в национальном парке "Таганай" в Челябинской области после задержания его бывшего руководителя Алексея Яковлева, который сейчас занимает пост замдиректора департамента в Минприроды РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе нацпарка.
Ранее в Минприроды России сообщили о задержании замдиректора департамента госполитики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Алексея Яковлева. Ведомство отметило, что "оперативные мероприятия" связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке "Таганай".
«
"Сегодня проводятся следственные мероприятия. На работе нацпарка с туристами это не отражается", - сказали в пресс-службе "Таганая".
Яковлев начал работу в министерстве в январе 2021 года. С 2010 года он занимал должность директора национального парка "Таганай" в Челябинской области.
Нацпарк "Таганай" создан 5 марта 1991 года, его площадь составляет 56,8 тысячи гектаров. На территории парка произрастает 749 видов сосудистых растений, в том числе 12 видов включены в Красную Книгу РФ, обитают 56 видов млекопитающих, 192 вида птиц, также в парке находится самая крупная каменная россыпь – Большая Каменная река длиной 6 километров, шириной 100-200 метров и глубиной до 4-6 метров.
Алексей Яковлев - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Минприроды не планирует увольнять задержанного замглавы департамента
16:20
 
Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Челябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала