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В Турции затонул сухогруз - РИА Новости, 20.11.2023
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09:36 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/sukhogruz-1910497654.html
В Турции затонул сухогруз
В Турции затонул сухогруз - РИА Новости, 20.11.2023
В Турции затонул сухогруз
Сухогруз Kafkametler затонул после шторма в турецкой провинции Зонгулдак, ведутся поиски 12 членов экипажа, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T09:36
2023-11-20T09:36
в мире
турция
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СТАМБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Сухогруз Kafkametler затонул после шторма в турецкой провинции Зонгулдак, ведутся поиски 12 членов экипажа, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая. Судно под флагом Турции подало сигнал тревоги утром в воскресенье, капитан судна сообщил, что оно дрейфовало в сторону волнореза в порту Эрегли. По данным властей, судно с 12 членами экипажа направлялось из российского порта Темрюк в порт Алиага в турецкой провинции Измир и перевозило 1542 тонны ферросилиция. "Судно, ударившись об волнорез, затонуло. Связь с 12 членами экипажа-гражданами Турции установить пока не удается", - сообщил Ерликая на брифинге. "Непогода не позволила вести поисково-спасательную операцию, но если с утра в понедельник погода улучшится, то мы начнем операцию", - заявил министр. Министр отметил, что в воскресенье волны достигали девяти метров, а видимость местами не больше 25 метров. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), три судна оказались под угрозой из-за сложных погодных условий, были спасены в общей сложности 25 членов экипажей двух судов. Одним из судов, экипаж которого удалось спасти, стал сухогруз Pallada, севший на мель и разломившийся пополам из-за шторма у порта Эрегли. На понедельник синоптики объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности из-за непогоды в 17 провинциях Турции, в 16 – желтый. Основной удар стихии в выходные пришелся на черноморское побережье, в частности, в провинции Зонгулдак школы закрыты в понедельник из-за непогоды.
https://ria.ru/20231118/aviareysy-1910276744.html
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в мире, турция, темрюк, измир
В мире, Турция, Темрюк, Измир
В Турции затонул сухогруз

В Турции затонул сухогруз, ведутся поиски экипажа

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 20 ноя - РИА Новости. Сухогруз Kafkametler затонул после шторма в турецкой провинции Зонгулдак, ведутся поиски 12 членов экипажа, сообщил министр внутренних дел Али Ерликая.
Судно под флагом Турции подало сигнал тревоги утром в воскресенье, капитан судна сообщил, что оно дрейфовало в сторону волнореза в порту Эрегли. По данным властей, судно с 12 членами экипажа направлялось из российского порта Темрюк в порт Алиага в турецкой провинции Измир и перевозило 1542 тонны ферросилиция.
«
"Судно, ударившись об волнорез, затонуло. Связь с 12 членами экипажа-гражданами Турции установить пока не удается", - сообщил Ерликая на брифинге.
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"Непогода не позволила вести поисково-спасательную операцию, но если с утра в понедельник погода улучшится, то мы начнем операцию", - заявил министр.
Министр отметил, что в воскресенье волны достигали девяти метров, а видимость местами не больше 25 метров.
По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), три судна оказались под угрозой из-за сложных погодных условий, были спасены в общей сложности 25 членов экипажей двух судов.
Одним из судов, экипаж которого удалось спасти, стал сухогруз Pallada, севший на мель и разломившийся пополам из-за шторма у порта Эрегли.
На понедельник синоптики объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности из-за непогоды в 17 провинциях Турции, в 16 – желтый.
Основной удар стихии в выходные пришелся на черноморское побережье, в частности, в провинции Зонгулдак школы закрыты в понедельник из-за непогоды.
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