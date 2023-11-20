https://ria.ru/20231120/sud-1910513782.html

Суд прекратил дело по иску "Роснефти" об убытках из-за ЧП на "Дружбе"

Суд прекратил дело по иску "Роснефти" об убытках из-за ЧП на "Дружбе" - РИА Новости, 20.11.2023

Суд прекратил дело по иску "Роснефти" об убытках из-за ЧП на "Дружбе"

Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник прекратил производство по иску "Роснефти", требовавшей взыскать с "Транснефти" убытки из-за инцидента с... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T11:01

2023-11-20T11:01

2023-11-20T11:53

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник прекратил производство по иску "Роснефти", требовавшей взыскать с "Транснефти" убытки из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба" в 2019 году, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Апелляционный суд рассматривал жалобу "Роснефти" на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск. Рассмотрение апелляции, как ранее и слушания дела в первой инстанции, проходило в закрытом режиме. Решение суда не опубликовано.В материалах суда говорится, что от "Роснефти" в октябре поступило ходатайство "об отказе от заявления (искового заявления) полностью или в части"."Роснефть" просила взыскать с "Транснефти" около 3,4 миллиарда рублей, около 120,9 миллиона долларов, более 73,9 миллиона польских злотых, около 48 тысяч евро и около 6 тысяч фунтов стерлингов, что в общей сумме по курсу ЦБ на момент подачи иска в мае 2022 года составляло около 11,9 миллиарда рублей.В 2019 году в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Компенсации пострадавшим компаниям выплачивала "Транснефть". Она сообщала, что к апрелю 2022 года урегулировала последствия инцидента со всеми сторонами, которые были в этом заинтересованы, общая сумма выплат превысила 170 миллионов долларов. Размер выплат, полученных "Роснефтью" за поставки в адрес Total, Trafigura и Мозырского НПЗ, превысил 75 миллионов долларов.В "Транснефти" говорили, что после ЧП был установлен специальный внесудебный порядок возмещения потерь грузоотправителям, но "Роснефть" в рамках данного судебного иска не предоставила документов, необходимых для урегулирования последствий инцидента в рамках внесудебного или общего претензионно-искового порядка. По данным "Транснефти", у "Роснефти" отсутствуют убытки, связанные с поставками некачественной нефти иностранным покупателям, которые заявлены в иске.Параллельно "Транснефть" потребовала взыскать с крупнейшей российской нефтяной компании более 2 миллиардов рублей. Иск был подан в августе 2022 года. Пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил тогда РИА Новости, что он связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг". Рассмотрение дела проходит в арбитражном суде Москвы тоже в закрытом режиме.Газета "Коммерсант" 1 сентября со ссылкой на источники писала, что стороны договорились об урегулировании разногласий. По данным издания, "Роснефть" откажется от судебных претензий к "Транснефти" по "Дружбе", а "Транснефть" обязуется продлить до конца мая 2025 года срок, в который она будет готова компенсировать "Роснефти" убытки за загрязненную нефть. Также, по данным газеты, "Транснефть" обязуется отказаться от иска на 2 миллиарда рублей за хранение нефти, после того как "Роснефть" покроет часть суммы - около 400 миллионов рублей.

https://ria.ru/20221012/nefteprovod-1823338732.html

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