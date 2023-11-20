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Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2023
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01:43 20.11.2023 (обновлено: 07:39 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/sud-1910471389.html
Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы, сообщили СМИ
Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.11.2023
Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы, сообщили СМИ
Киев и Варшава начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших границу с Украиной с требованием восстановить ранее... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T01:43
2023-11-20T07:39
украина
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Киев и Варшава начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших границу с Украиной с требованием восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских перевозчиков, сообщило издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую ассоциацию международных автоперевозчиков."Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин", - сообщается в Telegram-канале издания. Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и разрешают проезд только легковому транспорту и автобусам, а также не препятствуют провозу грузов гуманитарного и военного назначения. Фуры могут проезжать только по одной в час.Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей. В частности, речь идет о КПП "Корчева — Краковец", "Хребенное — Рава-Русская", "Дорохуск — Ягодин". В результате, по данным СМИ, возникли перебои с поставками товаров на Украину.
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украина, польша, в мире
Украина, Польша, В мире
Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы, сообщили СМИ

"Клименко.Тайм": Украина и Польша будут судиться из-за перекрытой границы

© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Киев и Варшава начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих, заблокировавших границу с Украиной с требованием восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских перевозчиков, сообщило издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую ассоциацию международных автоперевозчиков.
«
"Украина и Польша будут судиться из-за действий протестующих, которые блокируют движение автотранспорта через границу. Об этом заявил вице-президент ассоциации международных автоперевозчиков АсМАП Владимир Балин", - сообщается в Telegram-канале издания.
Ранее польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и разрешают проезд только легковому транспорту и автобусам, а также не препятствуют провозу грузов гуманитарного и военного назначения. Фуры могут проезжать только по одной в час.
Протестующие требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей. В частности, речь идет о КПП "Корчева — Краковец", "Хребенное — Рава-Русская", "Дорохуск — Ягодин". В результате, по данным СМИ, возникли перебои с поставками товаров на Украину.
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