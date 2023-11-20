https://ria.ru/20231120/sportivnye_meropriyatiya-1910661478.html

Свыше 3,6 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье этой зимой

Свыше 3,6 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье этой зимой - РИА Новости, 20.11.2023

Свыше 3,6 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье этой зимой

Более 3,6 тысячи спортивных мероприятий станет возможно посетить в Подмосковье этой зимой, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T19:33

2023-11-20T19:33

2023-11-20T19:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

спорт

мероприятия

общество

андрей воробьев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910660661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d93f3dc73d1e2b198151cc5b61d4f927.jpg

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 3,6 тысячи спортивных мероприятий станет возможно посетить в Подмосковье этой зимой, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Этой зимой в Подмосковье запланировано более 3,6 тысячи спортивных мероприятий. Они традиционно пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. Предполагается, что в предстоящий сезон их смогут посетить более 1,1 миллиона человек", - отметили в пресс-службе. При этом в Подмосковье общая протяженность лыжных трасс составит порядка 800 километров. Больше всего их будет в Люберцах - 11. А для любителей катания на коньках подготовят около 180 катков и свыше 660 хоккейных площадок. Наибольшее их количество - в городских округах Одинцовский, Красногорск и Подольск. "Самые популярные зимние активности у нас – это коньки и лыжи. Мы готовим 842 места для катания на льду, в том числе будет порядка 30 площадок с искусственным льдом. Парк Малевича в Одинцово, парк "Юбилейный" в Химках, стадион "Зоркий" в Красногорске, парк "Пехорка" в Балашихе, Центральная площадь в Люберцах и многие другие объекты – это любимые места зимнего отдыха наших жителей. Кроме того, как только позволит погода, обустроим более 160 лыжных трасс, любимые детьми и взрослыми тюбинговые горки", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://radiosputnik.ru/20230830/sportobekty-1893242788.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), спорт, мероприятия, общество, андрей воробьев