Свыше 3,6 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье этой зимой
© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 3,6 тысячи спортивных мероприятий станет возможно посетить в Подмосковье этой зимой, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Этой зимой в Подмосковье запланировано более 3,6 тысячи спортивных мероприятий. Они традиционно пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. Предполагается, что в предстоящий сезон их смогут посетить более 1,1 миллиона человек", - отметили в пресс-службе.
При этом в Подмосковье общая протяженность лыжных трасс составит порядка 800 километров. Больше всего их будет в Люберцах - 11. А для любителей катания на коньках подготовят около 180 катков и свыше 660 хоккейных площадок. Наибольшее их количество - в городских округах Одинцовский, Красногорск и Подольск.
"Самые популярные зимние активности у нас – это коньки и лыжи. Мы готовим 842 места для катания на льду, в том числе будет порядка 30 площадок с искусственным льдом. Парк Малевича в Одинцово, парк "Юбилейный" в Химках, стадион "Зоркий" в Красногорске, парк "Пехорка" в Балашихе, Центральная площадь в Люберцах и многие другие объекты – это любимые места зимнего отдыха наших жителей. Кроме того, как только позволит погода, обустроим более 160 лыжных трасс, любимые детьми и взрослыми тюбинговые горки", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.