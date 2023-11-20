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Свыше 3,6 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье этой зимой - РИА Новости, 20.11.2023
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Новости Подмосковья
 
19:33 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/sportivnye_meropriyatiya-1910661478.html
Свыше 3,6 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье этой зимой
Свыше 3,6 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье этой зимой - РИА Новости, 20.11.2023
Свыше 3,6 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье этой зимой
Более 3,6 тысячи спортивных мероприятий станет возможно посетить в Подмосковье этой зимой, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T19:33
2023-11-20T19:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
спорт
мероприятия
общество
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 3,6 тысячи спортивных мероприятий станет возможно посетить в Подмосковье этой зимой, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Этой зимой в Подмосковье запланировано более 3,6 тысячи спортивных мероприятий. Они традиционно пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. Предполагается, что в предстоящий сезон их смогут посетить более 1,1 миллиона человек", - отметили в пресс-службе. При этом в Подмосковье общая протяженность лыжных трасс составит порядка 800 километров. Больше всего их будет в Люберцах - 11. А для любителей катания на коньках подготовят около 180 катков и свыше 660 хоккейных площадок. Наибольшее их количество - в городских округах Одинцовский, Красногорск и Подольск. "Самые популярные зимние активности у нас – это коньки и лыжи. Мы готовим 842 места для катания на льду, в том числе будет порядка 30 площадок с искусственным льдом. Парк Малевича в Одинцово, парк "Юбилейный" в Химках, стадион "Зоркий" в Красногорске, парк "Пехорка" в Балашихе, Центральная площадь в Люберцах и многие другие объекты – это любимые места зимнего отдыха наших жителей. Кроме того, как только позволит погода, обустроим более 160 лыжных трасс, любимые детьми и взрослыми тюбинговые горки", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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московская область (подмосковье), спорт, мероприятия, общество, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Спорт, Мероприятия, Общество, Андрей Воробьев

Свыше 3,6 тысячи спортивных мероприятий проведут в Подмосковье этой зимой

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 3,6 тысячи спортивных мероприятий станет возможно посетить в Подмосковье этой зимой, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Этой зимой в Подмосковье запланировано более 3,6 тысячи спортивных мероприятий. Они традиционно пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона. Предполагается, что в предстоящий сезон их смогут посетить более 1,1 миллиона человек", - отметили в пресс-службе.
При этом в Подмосковье общая протяженность лыжных трасс составит порядка 800 километров. Больше всего их будет в Люберцах - 11. А для любителей катания на коньках подготовят около 180 катков и свыше 660 хоккейных площадок. Наибольшее их количество - в городских округах Одинцовский, Красногорск и Подольск.
"Самые популярные зимние активности у нас – это коньки и лыжи. Мы готовим 842 места для катания на льду, в том числе будет порядка 30 площадок с искусственным льдом. Парк Малевича в Одинцово, парк "Юбилейный" в Химках, стадион "Зоркий" в Красногорске, парк "Пехорка" в Балашихе, Центральная площадь в Люберцах и многие другие объекты – это любимые места зимнего отдыха наших жителей. Кроме того, как только позволит погода, обустроим более 160 лыжных трасс, любимые детьми и взрослыми тюбинговые горки", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СпортМероприятияОбществоАндрей Воробьев
 
 
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