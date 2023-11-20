https://ria.ru/20231120/spg-1909642178.html

Перешли к вредительству. Решение США ужаснуло партнеров

Перешли к вредительству. Решение США ужаснуло партнеров - РИА Новости, 20.11.2023

Перешли к вредительству. Решение США ужаснуло партнеров

Вашингтон намерен помешать России стать крупнейшим поставщиком СПГ. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что ноябрьские санкции... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T08:00

2023-11-20T08:00

2023-11-20T08:14

экономика

россия

сша

арктик спг - 2

новатэк

северный поток

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Надежда Сарапина. Вашингтон намерен помешать России стать крупнейшим поставщиком СПГ. Помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что ноябрьские санкции призваны уничтожить проект "Арктик СПГ 2". Как пишут американские СМИ, это может вызвать нестабильность на мировом энергетическом рынке и испортить отношения с давним союзником США — Японией.Нездоровая конкуренция"Арктик СПГ 2", масштабный проект "Новатэка", предполагает строительство трех линий по производственному сжижению природного газа. Общая мощность — 19,8 миллиона тонн в год. Первую линую запустят до конца года, а отгружать начнут в 2024-м. По оценкам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, "Арктик СПГ 2" претендует на три-четыре процента от мирового рынка.Однако США не стали дожидаться увеличения экспортного потенциала Москвы и в начале месяца внесли компанию в санкционный список. Вашингтон не хочет, чтобы Россия стала крупнейшим экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Для снижения зависимости от ископаемого топлива американцы поощряют энергетический переход внутри страны и в мире, а также систематически работают над уменьшением будущей российской прибыли от экспорта."Наша цель — убить этот проект. Чтобы ее достичь, мы вводим санкции, а также взаимодействуем с нашими партнерами по G7", — заявил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на заседании комитета сената США по иностранным делам. Он уточнил, что работу ведут со странами, исторически зависимыми от российских ресурсов. В Европе результаты вполне удовлетворительные, так что основной упор сделают на азиатское направление. Фактически Вашингтон пытается запретить миру покупать топливо у нового проекта России.Эксперты расценивают такие действия США как излишне самоуверенные и вспоминают подрывы на "Северных потоках". Коллективный Запад поспешил обвинить Россию и запретить ей доступ к месту диверсии. Расследования не выявили виновных, и тема стала затухать. Хотя после статьи американского журналиста Сеймура Херша, в которой он доказывает причастность Вашингтона, западная пресса начала писать об организации теракта некоей проукраинской группировкой. "По сути, Штаты безнаказанно вытеснили российский трубопроводный газ с большей части европейского рынка откровенно преступными методами и решили, что им все под силу", — объясняет Гривач. Кроме ООО "Арктик СПГ 2" под ограничения попали десятки компаний и банков, а также около 40 физических лиц.Марш несогласныхАктивность Вашингтона вызвала несогласие не только российской, но и западной стороны. Эксперты, опрошенные Financial Times, считают, что препятствование работе "Арктик СПГ 2" способно вызвать сбои на глобальных энергетических рынках. Штаты действительно могут лишить европейцев возможности закупать сжиженный газ у арктического проекта, отметила специалист по санкциям из британской юридической фирмы Mishcon de Reya Шайста Ахтар. Английская консалтинговая компания Enerпy Aspects согласилась, что рестрикции ужесточают рынок, и объявила, что не будет учитывать объемы производства "Арктик СПГ 2" в моделировании спроса и предложения на 2024 год.Между тем ЕС довольно сильно зависит от российского топлива. Генеральный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора НААНС-МЕДИА Тамара Сафонова уточняет, что в прошлом году Россия поставила на континент 19,6 миллиарда кубометров СПГ. Лидерство было за США — 72,1 миллиарда: американцы воспользовались беспрецедентно высокими ценами и оперативно перенаправили потоки в Европу. До текущего момента санкции не распространялись на сжиженный газ. Специалист из норвежской компании энергетических исследований Rystad Energy Каушал Рамеш предположил, что инвесторы могут попросить у Вашингтона разрешения сокращать объемы закупок постепенно.Агентство Bloomberg также сообщило, что рестрикции ударят по энергетическому сектору Японии и приведут к ее отдалению от Запада. Треть электроэнергии в стране вырабатывается из природного газа. А локальная энергетическая компания Mitsui в консорциуме с национальной корпорацией по нефти, газу и металлам JOGMEC владеет десятью процентами акций "Арктик СПГ 2". Представители Mitsui заявили, что будут соблюдать законы и постановления, включая принимаемые международным сообществом санкционные меры. Однако министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура подчеркнул, что Токио планирует взаимодействовать с G7 "для недопущения нарушений стабильных поставок энергии".Караван идетМосква признает, что США создают дополнительные проблемы, однако наша страна научилась их преодолевать и даже извлекать выгоду, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава "Новатэка" Леонид Михельсон рассматривает ограничения как оценку профессионализма компании и предполагает, что Вашингтон пытается вернуть цены к уровню 2022-го."Тарифы растут при любом ограничении поставок. Если из-за санкций часть топлива не дойдет до рынка, это почувствуют потребители", — говорит Гривач. По его мнению, серьезность ситуации будет зависеть от позиции правительств стран-покупателей. Но уже понятно, что согласиться с условиями США готовы не все. Так, Япония очевидно не хочет покидать проект и попытается добиться исключения из санкционного режима.Эксперты сходятся во мнении, что дополнительные объемы СПГ снизят конкурентоспособность американского продукта и сделают невыгодной стоимость его реализации для европейских партнеров. "Для нас же наращивание производства сжиженного природного газа — один из ключевых драйверов развития топливно-энергетического сектора. В сложившихся геополитических реалиях экспортная трубопроводная инфраструктура демонстрирует уязвимость, тогда как арктический проект позволит не только нарастить мощность и увеличить доходы, но и оперативно изменять направление поставок", — поясняет Сафонова. Вопреки ожиданиям, предыдущие рестрикции не оказали разрушительного влияния на экономику России. По итогам последних десяти месяцев общие нефтегазовые доходы бюджета снизились к уровню 2022 года лишь на 26% — вслед за уменьшением цены на нефть Urals. Учитывая большую востребованность СПГ и широкую сеть партнерских отношений Москвы, аналитики не прогнозируют критических последствий для страны.

https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html

https://ria.ru/20231113/neft-1908508815.html

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экономика, россия, сша, арктик спг - 2, новатэк, северный поток