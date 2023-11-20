https://ria.ru/20231120/sneg-1910550216.html

Москвичам пообещали снежную и морозную неделю

Москвичам пообещали снежную и морозную неделю - РИА Новости, 20.11.2023

Москвичам пообещали снежную и морозную неделю

Всю неделю погода в Москве будет снежная и морозная – до минус 10 градусов по ночам, снежный покров к субботе может достичь 8-10 сантиметров, сообщила РИА... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-20T13:12

2023-11-20T13:12

2023-11-20T13:14

москва

погода

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Всю неделю погода в Москве будет снежная и морозная – до минус 10 градусов по ночам, снежный покров к субботе может достичь 8-10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Всю неделю у нас удержится облачная погода. Ночи довольно холодные, минимальная температура минус 8 - минус 10, по области может понижаться температура в среду и четверг до минус 13 градусов. Дневная температура останется на уровне минус 5 - минус 7 градусов. При северном ветре будет приниматься время от времени небольшой снежок", - рассказала Позднякова.Она отметила, что характер погоды существенно поменяется в пятницу 24 ноября, когда погоду будет определять очень глубокий атлантический циклон, на его фоне ожидается рекордно низкое атмосферное давление."С этим циклоном к нам придет порция менее морозного воздуха. В ночные часы температура будет в пределах минус 3 - минус 8, дневная температура в пятницу не исключено, что приблизится к нулю градусов, в субботу – минус 1 - минус 6. И в пятницу, и в субботу будет довольно ветреная погода, поэтому не исключено, что у нас 24 числа будет снег с метелью. По характеру температуры и по характеру явлений это будет настоящая зимняя погода", - рассказала синоптик.Метеоролог добавила, что температура воздуха останется ниже климатической нормы, но уже на 2-3 градуса."Ждать оттепели не приходится. Мы ожидаем, что у нас к утру субботы может сформироваться снежный покров до 8-10 сантиметров", - добавила Позднякова.

https://ria.ru/20231120/davlenie-1910509233.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода