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Москвичам пообещали снежную и морозную неделю - РИА Новости, 20.11.2023
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13:12 20.11.2023 (обновлено: 13:14 20.11.2023)
https://ria.ru/20231120/sneg-1910550216.html
Москвичам пообещали снежную и морозную неделю
Москвичам пообещали снежную и морозную неделю - РИА Новости, 20.11.2023
Москвичам пообещали снежную и морозную неделю
Всю неделю погода в Москве будет снежная и морозная – до минус 10 градусов по ночам, снежный покров к субботе может достичь 8-10 сантиметров, сообщила РИА... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T13:12
2023-11-20T13:14
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Всю неделю погода в Москве будет снежная и морозная – до минус 10 градусов по ночам, снежный покров к субботе может достичь 8-10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Всю неделю у нас удержится облачная погода. Ночи довольно холодные, минимальная температура минус 8 - минус 10, по области может понижаться температура в среду и четверг до минус 13 градусов. Дневная температура останется на уровне минус 5 - минус 7 градусов. При северном ветре будет приниматься время от времени небольшой снежок", - рассказала Позднякова.Она отметила, что характер погоды существенно поменяется в пятницу 24 ноября, когда погоду будет определять очень глубокий атлантический циклон, на его фоне ожидается рекордно низкое атмосферное давление."С этим циклоном к нам придет порция менее морозного воздуха. В ночные часы температура будет в пределах минус 3 - минус 8, дневная температура в пятницу не исключено, что приблизится к нулю градусов, в субботу – минус 1 - минус 6. И в пятницу, и в субботу будет довольно ветреная погода, поэтому не исключено, что у нас 24 числа будет снег с метелью. По характеру температуры и по характеру явлений это будет настоящая зимняя погода", - рассказала синоптик.Метеоролог добавила, что температура воздуха останется ниже климатической нормы, но уже на 2-3 градуса."Ждать оттепели не приходится. Мы ожидаем, что у нас к утру субботы может сформироваться снежный покров до 8-10 сантиметров", - добавила Позднякова.
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москва, погода
Москва, Погода
Москвичам пообещали снежную и морозную неделю

Синоптик: к субботе снежный покров в Москве может достичь 8-10 сантиметров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Всю неделю погода в Москве будет снежная и морозная – до минус 10 градусов по ночам, снежный покров к субботе может достичь 8-10 сантиметров, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Всю неделю у нас удержится облачная погода. Ночи довольно холодные, минимальная температура минус 8 - минус 10, по области может понижаться температура в среду и четверг до минус 13 градусов. Дневная температура останется на уровне минус 5 - минус 7 градусов. При северном ветре будет приниматься время от времени небольшой снежок", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что характер погоды существенно поменяется в пятницу 24 ноября, когда погоду будет определять очень глубокий атлантический циклон, на его фоне ожидается рекордно низкое атмосферное давление.
"С этим циклоном к нам придет порция менее морозного воздуха. В ночные часы температура будет в пределах минус 3 - минус 8, дневная температура в пятницу не исключено, что приблизится к нулю градусов, в субботу – минус 1 - минус 6. И в пятницу, и в субботу будет довольно ветреная погода, поэтому не исключено, что у нас 24 числа будет снег с метелью. По характеру температуры и по характеру явлений это будет настоящая зимняя погода", - рассказала синоптик.
Москва - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу
10:45
Метеоролог добавила, что температура воздуха останется ниже климатической нормы, но уже на 2-3 градуса.
"Ждать оттепели не приходится. Мы ожидаем, что у нас к утру субботы может сформироваться снежный покров до 8-10 сантиметров", - добавила Позднякова.
 
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