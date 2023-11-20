https://ria.ru/20231120/singapur-1910504493.html
Сингапур запретит полеты беспилотников над своими границами
Сингапур запретит полеты беспилотников над своими границами - РИА Новости, 20.11.2023
Сингапур запретит полеты беспилотников над своими границами
Сингапур запретит трансграничные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 21 ноября, заявляют в понедельник управление гражданской авиации Сингапура... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T10:23
2023-11-20T10:23
2023-11-20T10:23
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сингапур запретит трансграничные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 21 ноября, заявляют в понедельник управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) и полиция страны (SPF). "Любой оператор БПЛА, уличенный в незаконном пересечении беспилотником границ Сингапура в любом направлении, будет привлечен к ответственности со стороны властей. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч сингапурских долларов (около 37 тысяч долларов США - ред.), заключены в тюрьму на срок до двух лет или и то, и другое", - говорится в совместном заявлении ведомств. Власти также будут иметь право уничтожать любые несанкционированные БПЛА, пересекающие границу Сингапура. "Полеты беспилотников могут представлять угрозу общественной безопасности. Повсеместно мы видели случаи, когда БПЛА нарушали работу аэропортов, а также использовались для преступной деятельности, например, для контрабанды, и для проведения террористических атак. В Сингапуре мы стали свидетелями использования БПЛА для трансграничной контрабанды наркотиков в 2020 году", - уточнили сингапурские власти.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сингапур (город), сша
В мире, Сингапур (город), США
Сингапур запретит полеты беспилотников над своими границами
Сингапур с 21 ноября запретит полеты беспилотников над своими границами
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сингапур запретит трансграничные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 21 ноября, заявляют в понедельник управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) и полиция страны (SPF).
"Любой оператор БПЛА, уличенный в незаконном пересечении беспилотником границ Сингапура в любом направлении, будет привлечен к ответственности со стороны властей. Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч сингапурских долларов (около 37 тысяч долларов США
- ред.), заключены в тюрьму на срок до двух лет или и то, и другое", - говорится в совместном заявлении ведомств.
Власти также будут иметь право уничтожать любые несанкционированные БПЛА, пересекающие границу Сингапура.
"Полеты беспилотников могут представлять угрозу общественной безопасности. Повсеместно мы видели случаи, когда БПЛА нарушали работу аэропортов, а также использовались для преступной деятельности, например, для контрабанды, и для проведения террористических атак. В Сингапуре мы стали свидетелями использования БПЛА для трансграничной контрабанды наркотиков в 2020 году", - уточнили сингапурские власти.
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