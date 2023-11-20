https://ria.ru/20231120/shteyn-1910631670.html
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным - РИА Новости, 20.11.2023
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным
Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего муниципального депутата Люси Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:30
2023-11-20T17:30
2023-11-20T17:30
московский городской суд
людмила штейн (депутат)
москва
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего муниципального депутата Люси Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства. Басманный суд Москвы 7 ноября суд по ходатайству следствия избрал в отношении Штейн меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. Штейн объявили в розыск в мае прошлого года. В России ей грозит реальный срок заключения. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
https://ria.ru/20231120/milov-1910513220.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московский городской суд, людмила штейн (депутат), москва
Московский городской суд, Людмила Штейн (депутат), Москва
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным
Суд признал заочный арест Люси Штейн по делу о фейках о ВС России законным
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего муниципального депутата Люси Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства.
Осужденному за фейки о российской армии Милову* грозит штраф
Басманный суд Москвы
7 ноября суд по ходатайству следствия избрал в отношении Штейн меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.
Штейн объявили в розыск в мае прошлого года. В России ей грозит реальный срок заключения.
Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.
В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии
с другими участницами панк-группы Pussy Riot
за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
Художница, подменявшая ценники на фейки об армии, получила семь лет колонии