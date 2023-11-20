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Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным - РИА Новости, 20.11.2023
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17:30 20.11.2023
https://ria.ru/20231120/shteyn-1910631670.html
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным - РИА Новости, 20.11.2023
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным
Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего муниципального депутата Люси Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-20T17:30
2023-11-20T17:30
московский городской суд
людмила штейн (депутат)
москва
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего муниципального депутата Люси Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде. "Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства. Басманный суд Москвы 7 ноября суд по ходатайству следствия избрал в отношении Штейн меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ. Штейн объявили в розыск в мае прошлого года. В России ей грозит реальный срок заключения. Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России. В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
https://ria.ru/20231120/milov-1910513220.html
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московский городской суд, людмила штейн (депутат), москва
Московский городской суд, Людмила Штейн (депутат), Москва
Суд признал заочный арест Люси Штейн за фейки о ВС России законным

Суд признал заочный арест Люси Штейн по делу о фейках о ВС России законным

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкМуниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила (Люся) Штейн. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего муниципального депутата Люси Штейн по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщили РИА Новости в суде.
"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - сказала собеседница агентства.
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10:59
Басманный суд Москвы 7 ноября суд по ходатайству следствия избрал в отношении Штейн меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.
Штейн объявили в розыск в мае прошлого года. В России ей грозит реальный срок заключения.
Преображенский суд Москвы в 2021 году назначил Штейн год ограничения свободы за подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции в период пандемии коронавируса. Впоследствии ей ужесточили наказание, заменив срок реальным лишением свободы, однако на тот момент она уже уехала из России.
В 2022 году Штейн задерживали в Швейцарии с другими участницами панк-группы Pussy Riot за то, что они рисовали граффити на стене, принадлежащей местному муниципалитету. Суд назначил им по 400 франков (около 400 долларов) штрафа.
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Московский городской судЛюдмила Штейн (депутат)Москва
 
 
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